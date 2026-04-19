Джамал Мюррэй о критике за 16 штрафных: «Каждый из них был за реальные фолы»
Джамал Мюррэй отреагировал на критику со стороны соперников после старта плей-офф.
Разыгрывающий «Наггетс» Джамал Мюррэй не согласен с критикой за 16 штрафных бросков в первом матче серии с «Вулвз».
Главный тренер «Миннесоты» Крис Финч назвал такое количество подходов к линии «загадкой».
«Каждый из них был за реальные фолы, так что я не понимаю, о чем все говорят.
Там были фолы», – считает Мюррэй.
«Вулвс» проиграли встречу (105:116), исполнив 19 штрафных на всю команду (у «Наггетс» – 33).
Кто станет чемпионом НБА?10733 голоса
Оклахома
Бостон
Денвер
Сан-Антонио
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем