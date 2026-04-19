Джамал Мюррэй о критике за 16 штрафных: «Каждый из них был за реальные фолы»

Джамал Мюррэй отреагировал на критику со стороны соперников после старта плей-офф.

Разыгрывающий «Наггетс» Джамал Мюррэй не согласен с критикой за 16 штрафных бросков в первом матче серии с «Вулвз».

Главный тренер «Миннесоты» Крис Финч назвал такое количество подходов к линии «загадкой».

«Каждый из них был за реальные фолы, так что я не понимаю, о чем все говорят.

Там были фолы», – считает Мюррэй.

«Вулвс» проиграли встречу (105:116), исполнив 19 штрафных на всю команду (у «Наггетс» – 33).