Йокич и Мюррэй повторили рекорд Джордана и Пиппена по количеству матчей плей-офф, где каждый оформил 25+5+5
Йокич и Мюррэй повторили достижение Джордана и Пиппена.
Звезды «Денвера» Никола Йокич и Джамал Мюррэй стали главными действующими лицами победной игры первого раунда плей-офф против «Миннесоты» (116:105).
Йокич оформил трипл-дабл: 25 очков, 13 подборов и 11 передач, а Мюррэй добавил 30 очков (лучший показатель в матче), 7 передач и 5 подборов.
В 8-й раз за карьеру Йокич и Мюррэй провели матч плей-офф, в котором оба набрали не менее 25 очков, 5 подборов и 5 передач.
Теперь звезды «Денвера» делят первое место в истории по этому статистическому показателю с Майклом Джорданом и Скотти Пиппеном («Чикаго»), у которых также было 8 таких матчей.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN Insights
11 комментариев
Тут какая то ошибка. Джордан один всех побеждал!
Тут какая то ошибка. Джордан один всех побеждал!
не смешно...
Тут какая то ошибка. Джордан один всех побеждал!
как и Йокич, у которого после каждого луза Денвера, по словам местной публики, тиммейты уровня g-лиги
правильно говорят, что они сильнейшая пара сейчас. еще б здоровья Мюррею, как и всем остальным самородкам
правильно говорят, что они сильнейшая пара сейчас. еще б здоровья Мюррею, как и всем остальным самородкам
Кто говорит?
а была до них пара с двумя трипл-даблами в финале?
а была до них пара с двумя трипл-даблами в финале?
Неа
