  • Йокич и Мюррэй повторили рекорд Джордана и Пиппена по количеству матчей плей-офф, где каждый оформил 25+5+5
11

Звезды «Денвера» Никола Йокич и Джамал Мюррэй стали главными действующими лицами победной игры первого раунда плей-офф против «Миннесоты» (116:105).

Йокич оформил трипл-дабл: 25 очков, 13 подборов и 11 передач, а Мюррэй добавил 30 очков (лучший показатель в матче), 7 передач и 5 подборов. 

В 8-й раз за карьеру Йокич и Мюррэй провели матч плей-офф, в котором оба набрали не менее 25 очков, 5 подборов и 5 передач.

Теперь звезды «Денвера» делят первое место в истории по этому статистическому показателю с Майклом Джорданом и Скотти Пиппеном («Чикаго»), у которых также было 8 таких матчей.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN Insights
Тут какая то ошибка. Джордан один всех побеждал!
Ответ arbuz82
не смешно...
Ответ arbuz82
как и Йокич, у которого после каждого луза Денвера, по словам местной публики, тиммейты уровня g-лиги
правильно говорят, что они сильнейшая пара сейчас. еще б здоровья Мюррею, как и всем остальным самородкам
Ответ tyoma53
Кто говорит?
а была до них пара с двумя трипл-даблами в финале?
Ответ Влад Баулин
Неа
Материалы по теме
Джамал Мюррэй о критике за 16 штрафных: «Каждый из них был за реальные фолы»
19 апреля, 07:18
Джейден Макдэниэлс толкнул Йокича в спину во время матча
19 апреля, 05:43Видео
Джамал Мюррэй (30 очков) и Никола Йокич (25+13+11) помогли «Денверу» забрать первую игру серии у «Миннесоты»
19 апреля, 05:29Видео
Рекомендуем
Главные новости
Жан Монтеро получил награду «Восходящая звезда» Евролиги-2025/26
15 минут назадФото
28-летний Джейсон Тейтум обошел Реджи Миллера и Клайда Дрекслера по очкам в плей-офф
27 минут назад
Люк Кеннард: «Мы поняли, что это все, что у нас есть, и стали помогать друг другу выйти на новый уровень»
49 минут назад
Коди Миллер-Макинтайр перейдет в «Олимпиакос», стороны завершают оформление трехлетнего контракта
сегодня, 08:59
Кармело Энтони о дерзости Джейдена Макдэниэлса в адрес «Наггетс»: «Это взрослый разговор, война. Но если не возьмут 3-ю игру, эхо обойдет весь мир»
сегодня, 08:52
Док Риверс об уходе из «Бакс»: «Надо было сказать игрокам. Но камера постоянно была направлена на меня»
сегодня, 08:35
Джей Джей Редик: «Все только началось, Дюрэнт может забрать контроль над серией»
сегодня, 08:18
Джей Джей Редик об отсутствии Дончича в списке претендентов на MVP: «Не хватило медийного ажиотажа»
сегодня, 08:12
«Такой уж Билли человек, всегда ставит «Буллз» первыми». Джерри Рейнсдорф прокомментировал уход Донована
сегодня, 07:59
Леброн Джеймс об «удовлетворении» после неудачной игры Дюрэнта: «Нет ничего такого. Если он прочтет такое от меня, сразу разозлится»
сегодня, 07:58
Ко всем новостям
Последние новости
В Берлине прошла церемония в честь новых членов Зала славы ФИБА, среди них Дирк Новицки, Хидо Тюркоглу и Сью Берд
5 минут назад
«Париж» сделал предложение форварду Маозинье Перейре из «Манисы»
сегодня, 09:17
Чемпионат Греции. «Перистери» примет «Арис»
сегодня, 07:40
«Хьюстон» без Дюрэнта, «Миннесота» против Йокича – к чему присмотреться на старте плей-офф на Западе?
вчера, 21:36ВидеоСпортс"
«Дубай» претендует на Джейлена Хорда из «Маккаби»
вчера, 20:29
Адриатическая лига. «Дубай» разгромил «Босна Роял»
вчера, 20:20
«Новый Орлеан» уволил менеджера по экипировке, работавшего в клубе с 1988 года
вчера, 20:14
«Валенсия» хочет продлить контракт с Кэмероном Тейлором на фоне интереса «Олимпиакоса» и «Хапоэля»
вчера, 18:19
Состоялась жеребьевка женского чемпионата мира-2026
вчера, 17:15Фото
Евгений Богачев о подписании Михаила Кулагина: «Надо делать упор на российские кадры. С иностранцами в этом сезоне не везет»
вчера, 16:56
Рекомендуем