Йокич и Мюррэй повторили рекорд Джордана и Пиппена по количеству матчей плей-офф, где каждый оформил 25+5+5

Йокич и Мюррэй повторили достижение Джордана и Пиппена.

Звезды «Денвера» Никола Йокич и Джамал Мюррэй стали главными действующими лицами победной игры первого раунда плей-офф против «Миннесоты» (116:105).

Йокич оформил трипл-дабл: 25 очков, 13 подборов и 11 передач, а Мюррэй добавил 30 очков (лучший показатель в матче), 7 передач и 5 подборов.

В 8-й раз за карьеру Йокич и Мюррэй провели матч плей-офф, в котором оба набрали не менее 25 очков, 5 подборов и 5 передач.

Теперь звезды «Денвера » делят первое место в истории по этому статистическому показателю с Майклом Джорданом и Скотти Пиппеном («Чикаго»), у которых также было 8 таких матчей.