Си Джей Макколлум считает, что Брансон симулировал в моменте с попаданием ноги в пах: «Бродвейский спектакль»

Макколлум зарядил Брансону ногой в пах и обвинил его в симуляции.

Защитник «Атланты» Си Джей Макколлум получил технический фол за случайный удар лидера «Нью-Йорка » Джейлена Брансона ногой в паховую область в момент броска.

Макколлум при этом считает, что Брансон значительно преувеличил эффект от попадания его ноги.

«Я всего лишь совершил бросок в прыжке, а Джейлен подумал, что мы на бродвейском спектакле. Он разыгрывал сцену, пока судьи не пошли смотреть запись.

Это был обычный бросок в прыжке, ничего более, и я надеюсь получить свои 2 500 долларов обратно», – сказал Макколлум на пресс-конференции после игры.