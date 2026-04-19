Си Джей Макколлум считает, что Брансон симулировал в моменте с попаданием ноги в пах: «Бродвейский спектакль»
Макколлум зарядил Брансону ногой в пах и обвинил его в симуляции.
Защитник «Атланты» Си Джей Макколлум получил технический фол за случайный удар лидера «Нью-Йорка» Джейлена Брансона ногой в паховую область в момент броска.
Макколлум при этом считает, что Брансон значительно преувеличил эффект от попадания его ноги.
«Я всего лишь совершил бросок в прыжке, а Джейлен подумал, что мы на бродвейском спектакле. Он разыгрывал сцену, пока судьи не пошли смотреть запись.
Это был обычный бросок в прыжке, ничего более, и я надеюсь получить свои 2 500 долларов обратно», – сказал Макколлум на пресс-конференции после игры.
Кто станет чемпионом НБА?10734 голоса
Оклахома
Бостон
Денвер
Сан-Антонио
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Oh No He Didn’t
1 комментарий
Си джею нужно обратиться к Трей янгу как диксов обыгрывать у них же дома
