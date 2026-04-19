Леброн Джеймс: «Я был на площадке со своим сыном. В матче плей-офф. Это самое безумное, что случалось со мной за всю карьеру»
Джеймс прокомментировал игру в плей-офф вместе с Бронни.
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс описал свои ощущения от игры в матче плей-офф вместе со своим сыном Бронни.
«Я был на площадке со своим сыном. В матче плей-офф. Это, наверное, самое безумное, что случалось со мной за всю карьеру.
Было так круто быть там с ним, с его братом, с его сестрой, с его мамой, которая была на трибунах, и с его бабушкой... Моя мама видит, как ее сын и ее внук играют вместе в плей-офф. С ума сойти», – сказал звезда «озерников».
«Лейкерс» обыграли «Рокетс» (107:98), Джеймс-старший отметился 19 очками, 8 подборами и 13 передачами, на счету Джеймса-младшего 1 потеря за 4 минуты на паркете.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Включил матч со второй половины и сначала даже не понял, посмотрел настройки на плеере, увидев, как носится Броныч подумал, что у меня скорость воспроизведения стоит х2,
И это в 41 после 25 лет в лиге в жесточайшем высочайшем уровне
Я отменяю для себя его ник ДЕД и присваиваю ему титул Таймфакер
Он реально поимел Время
Дай Бог ему здоровья