  • Леброн Джеймс: «Я был на площадке со своим сыном. В матче плей-офф. Это самое безумное, что случалось со мной за всю карьеру»
Джеймс прокомментировал игру в плей-офф вместе с Бронни.

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс описал свои ощущения от игры в матче плей-офф вместе со своим сыном Бронни.

«Я был на площадке со своим сыном. В матче плей-офф. Это, наверное, самое безумное, что случалось со мной за всю карьеру.

Было так круто быть там с ним, с его братом, с его сестрой, с его мамой, которая была на трибунах, и с его бабушкой... Моя мама видит, как ее сын и ее внук играют вместе в плей-офф. С ума сойти», – сказал звезда «озерников».

«Лейкерс» обыграли «Рокетс» (107:98), Джеймс-старший отметился 19 очками, 8 подборами и 13 передачами, на счету Джеймса-младшего 1 потеря за 4 минуты на паркете.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Леброна Джеймса
Я прифигел сегодня от Брона
Включил матч со второй половины и сначала даже не понял, посмотрел настройки на плеере, увидев, как носится Броныч подумал, что у меня скорость воспроизведения стоит х2,
И это в 41 после 25 лет в лиге в жесточайшем высочайшем уровне
Я отменяю для себя его ник ДЕД и присваиваю ему титул Таймфакер
Он реально поимел Время
Дай Бог ему здоровья
Сынку канеш повезло, ему легче всех взять у краба автограф..
Леба, конечно, молодец. Но так-то он и с собакой мог бы выйти на площадку и с кем захочет)
ЛеВнук и ЛеОтец бегали пока ЛеМаман и ЛеВнучка смотрели за их игрой))
