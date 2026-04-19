Леброн Джеймс: «Я был на площадке со своим сыном. В матче плей-офф. Это самое безумное, что случалось со мной за всю карьеру»

Джеймс прокомментировал игру в плей-офф вместе с Бронни.

Звездный форвард «Лейкерс » Леброн Джеймс описал свои ощущения от игры в матче плей-офф вместе со своим сыном Бронни .

«Я был на площадке со своим сыном. В матче плей-офф. Это, наверное, самое безумное, что случалось со мной за всю карьеру.

Было так круто быть там с ним, с его братом, с его сестрой, с его мамой, которая была на трибунах, и с его бабушкой... Моя мама видит, как ее сын и ее внук играют вместе в плей-офф. С ума сойти», – сказал звезда «озерников».

«Лейкерс» обыграли «Рокетс» (107:98), Джеймс-старший отметился 19 очками, 8 подборами и 13 передачами, на счету Джеймса-младшего 1 потеря за 4 минуты на паркете.