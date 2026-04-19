Донте Дивинченцо отзащищался один против четверых

Дивинченцо не дал забросить четверым соперникам.

В одном из эпизодов матча против «Денвера » защитник «Миннесоты» Донте Дивинченцо оказался один в обороне против быстрого прорыва четырех соперников, но смог перехватить мяч, не дав «Наггетс» набрать очки.

«Вулвс» проиграли встречу (105:116), на счету Дивинченцо 12 очков (4 из 9 с игры), 4 подбора, 2 передач и 2 перехвата.