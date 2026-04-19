Леброн и Бронни Джеймсы стали первым дуэтом отец-сын, который вышел на площадку в матче плей-офф НБА

Леброн и Бронни Джеймсы установили уникальное достижение в плей-офф НБА.

Представляющие «Лейкерс» Леброн и Бронни Джеймсы в субботу стали первым дуэтом отец-сын, который вышел на площадку в матче плей-офф НБА .

21-летний Бронни впервые появился на паркете во второй четверти стартовой встречи серии с «Рокетс». Тогда и произошло историческое событие.

«Лейкерс » победили 107:98, Леброн набрал 19 очков и 13 передач, Бронни отметился в протоколе лишь одной потерей за 4 минуты.