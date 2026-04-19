  Леброн и Бронни Джеймсы стали первым дуэтом отец-сын, который вышел на площадку в матче плей-офф НБА
Леброн и Бронни Джеймсы стали первым дуэтом отец-сын, который вышел на площадку в матче плей-офф НБА

Леброн и Бронни Джеймсы установили уникальное достижение в плей-офф НБА.

Представляющие «Лейкерс» Леброн и Бронни Джеймсы в субботу стали первым дуэтом отец-сын, который вышел на площадку в матче плей-офф НБА.

21-летний Бронни впервые появился на паркете во второй четверти стартовой встречи серии с «Рокетс». Тогда и произошло историческое событие.

«Лейкерс» победили 107:98, Леброн набрал 19 очков и 13 передач, Бронни отметился в протоколе лишь одной потерей за 4 минуты.

Кто станет чемпионом НБА?
ОклахомаОклахома-Сити
БостонБостон
ДенверДенвер
Сан-АнтониоСан-Антонио
Кто-то другойЛейкерс
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Athletic
19 очков и 13 передач Бронни и Леброна Джеймсов помогли Лейкерс обыграть Хьюстон
Держите еще новость и заголовок: стали первым дуэтом отца и сына, который одержал победу в ПО
Ответ Растин Кол
Номера Бронни и Леброна Джеймсов в сумме дают 32 - это самая большая сумма номеров среди дуэтов отца и сына в ПО нба
Ответ иван денверов
Дуэт Джеймсов стал самым результативным дуэтом отца и сына в ПО
Список рекордов дедушки Джэймса:

234) Результативная передача отца на сына ✅
235) Результативная передача сына на отца ✅
236) Первый дуэт отец-сын в плэйофф ✅
Да нормально Бронни свои минуты отбегал. В защитке грамотно отработал. А бросать мячик в дырку, это не главное.
Не дед карьеру не завершит, пока с внуками не поиграет)
Это пока только новость про отца+сына, а как же тот факт, что они еще и стали первым дуэтом в плей офф сына+отца?
Первая фотография отца и сына в плей-офф
первый дуэт был в кливленде в сезоне 09/10, тоже кстати с леброном
благодаря комментаторам спортса и Джеймсам новостники обеспечны работой на несколько месяцев
