Леброн и Бронни Джеймсы стали первым дуэтом отец-сын, который вышел на площадку в матче плей-офф НБА
Представляющие «Лейкерс» Леброн и Бронни Джеймсы в субботу стали первым дуэтом отец-сын, который вышел на площадку в матче плей-офф НБА.
21-летний Бронни впервые появился на паркете во второй четверти стартовой встречи серии с «Рокетс». Тогда и произошло историческое событие.
«Лейкерс» победили 107:98, Леброн набрал 19 очков и 13 передач, Бронни отметился в протоколе лишь одной потерей за 4 минуты.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Athletic
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
…
234) Результативная передача отца на сына ✅
235) Результативная передача сына на отца ✅
236) Первый дуэт отец-сын в плэйофф ✅