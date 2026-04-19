  • Джей Джей Редик: «Травма Дюрэнта не повлияла на наш настрой. Несколько месяцев готовили команду к тому, что у нас есть своя программа»
3

Джей Джей Редик: «Травма Дюрэнта не повлияла на наш настрой. Несколько месяцев готовили команду к тому, что у нас есть своя программа»

Редик остался доволен подходом «Лейкерс» к первому матчу плей-офф.

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик похвалил команду за реакцию на травму лидера «Рокетс» Кевина Дюрэнта, который пропустил первый и победный для калифорнийцев матч серии плей-офф.

«Травма Кевина не повлияла на наш настрой. Мы только об том и говорили последние два месяца, как о нашем настрое и подходе в плей-офф. Не стоит вообще думать о том, кто в составе, а кто нет. Есть только наш план на игру. Мы работаем по собственной программе. Есть только наша игра. Мы к этому шли, и, как мне кажется, наши ребята хорошо отреагировали и справились с ситуацией. Это самое главное. Нужно справляться с различными ситуациями в каждой игре. И им это удалось.

Когда Кевин на площадке, многое меняется, но когда его нет, мы просто откладываем это в сторону и переходим ко всему остальному, над чем работали», – рассказал Редик.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
Команда приятно удивляет🏀
Хорош Редик. Надо цеплять вторую домашнюю!!!!
