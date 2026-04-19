Крис Финч после проигрыша «Денверу»: «16 штрафных Джамала Мюррэя – это загадка»

Финч после проигрыша «Денверу»: 16 штрафных Мюррэя – это загадка.

Главный тренер «Миннесоты» Крис Финч отметил большое количество штрафных у защитника «Денвера » Джамала Мюррэя в первой игре серии.

«16 штрафных Мюррэя – это загадка», – сказал Финч.

«Вулвс» проиграли встречу (105:116), исполнив 19 штрафных на всю команду (у «Наггетс» – 33).