Леброн Джеймс обновил два рекорда Стоктона, отдав 13 передач в матче плей-офф с «Рокетс»

Леброн превзошел два рекорда легенды НБА в одном матче.

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс обновил два рекорда легендарного разыгрывающего Джона Стоктона в первом матче серии с «Рокетс» (107:98, 1-0).

41-летний Джеймс стал самым возрастным игроком в истории НБА, который оформил дабл-дабл с передачами в плей-офф (19 очков, 13 передач), а также отдал 10 и более передач в игре плей-офф. Оба достижения ранее принадлежали экс-игроку «Юты».

Что ни матч, то рекорд🏀
Ответ Agent Smith
Что ни матч, то рекорд🏀
Что ни матч Ракет, то соперник обновляет очередной рекорд...)
