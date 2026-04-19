  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Яннис Адетокумбо о слухах про обмен: «Если бы можно было повернуть время вспять, я бы пораньше вышел и сказал: «Остаюсь в «Милуоки»
Адетокумбо высказался о слухах про обмен.

Звезда «Милуоки» Яннис Адетокумбо поделился, что жалеет о том, что не пресек слухи об обмене сразу же.

«В этом году каждый день, когда я листал ленту в соцсетях или включал телевизор, First Take, ESPN – везде Яннис, Яннис, Яннис… Я все время говорил: «Ребята, я здесь, я никуда не ухожу». А они мне: «Яннис, ты переходишь в «Никс»?». Проходит две недели, я снова говорю: «Я настроен решительно, я только что получил травму, но я вернусь». А они: «О, Яннис, ты переходишь в «Майами»?». Они не слушали, что я говорил. Если бы можно было повернуть время вспять, я бы пораньше вышел и сказал: «Это прекращается сегодня. Посмотрите мне в глаза: я остаюсь в «Милуоки», – сказал Адетокумбо.

По ходу сезона постоянно циркулировали слухи об обмене форварда, но в итоге он так и остался с «Бакс». В контракте суперзвезды остались еще 2 сезона, второй с опцией игрока.

Кто станет чемпионом НБА?10733 голоса
ОклахомаОклахома-Сити
БостонБостон
ДенверДенвер
Сан-АнтониоСан-Антонио
Кто-то другойЛейкерс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Heat Central в соцсети X
logoЯннис Адетокумбо
logoНБА
logoМилуоки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Ко всем новостям
Рекомендуем