Видео
14

Джейден Макдэниэлс толкнул Йокича в спину во время матча

Игрок «Миннесоты» умышленно толкнул Йокича в спину.

Форвард «Миннесоты» Джейден Макдэниэлс толкнул лидера «Денвера» Николу Йокича двумя руками в спину во время первого матча серии первого раунда плей-офф.

«Не уверена, что ему и правда стоит нарываться на этих парней. Вы видели Джокера и его братьев?» – произнесла комментировавшая игру Кэндис Паркер.

«Готов поставить, что браться где-то здесь и охранники уже бегут к ним», – добавил Дуэйн Уэйд.

«Наггетс» победили 116:105, серб набрал 25 очков, 13 подборов и 11 передач.

Кто станет чемпионом НБА?
ОклахомаОклахома-Сити
БостонБостон
ДенверДенвер
Сан-АнтониоСан-Антонио
Кто-то другойЛейкерс
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
14 комментариев
О, в крысиных войсках пополнение)
Ответ Невралгия Ребрачи
О, в крысиных войсках пополнение)
Так он всегда там был)
Ответ Невралгия Ребрачи
О, в крысиных войсках пополнение)
У Чокича учится
Оба в фэнтези, придется выгонять Макдэниэлса, чтобы химию не заруинить...
Ну и зачем было это движение? Спецом сделал чтобы травмировать? Мало того, что 10+ отставали, так ещё так команду подставляет
Выставленный невзначай локоть в следующей игре более чем вероятен
>браться

Это на сербском?
