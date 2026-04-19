Джейден Макдэниэлс толкнул Йокича в спину во время матча

Игрок «Миннесоты» умышленно толкнул Йокича в спину.

Форвард «Миннесоты» Джейден Макдэниэлс толкнул лидера «Денвера » Николу Йокича двумя руками в спину во время первого матча серии первого раунда плей-офф.

«Не уверена, что ему и правда стоит нарываться на этих парней. Вы видели Джокера и его братьев?» – произнесла комментировавшая игру Кэндис Паркер.

«Готов поставить, что браться где-то здесь и охранники уже бегут к ним», – добавил Дуэйн Уэйд.

«Наггетс» победили 116:105, серб набрал 25 очков, 13 подборов и 11 передач.