Джейден Макдэниэлс толкнул Йокича в спину во время матча
Игрок «Миннесоты» умышленно толкнул Йокича в спину.
Форвард «Миннесоты» Джейден Макдэниэлс толкнул лидера «Денвера» Николу Йокича двумя руками в спину во время первого матча серии первого раунда плей-офф.
«Не уверена, что ему и правда стоит нарываться на этих парней. Вы видели Джокера и его братьев?» – произнесла комментировавшая игру Кэндис Паркер.
«Готов поставить, что браться где-то здесь и охранники уже бегут к ним», – добавил Дуэйн Уэйд.
«Наггетс» победили 116:105, серб набрал 25 очков, 13 подборов и 11 передач.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
