Джамал Мюррэй (30 очков) и Никола Йокич (25+13+11) помогли «Денверу» забрать первую игру серии у «Миннесоты»
Мюррэй и Йокич привели «Наггетс» к победе над «Вулвс».
Звезды «Денвера» Джамал Мюррэй и Никола Йокич обеспечили своей команде победу в первой игре серии первого раунда плей-офф против «Миннесоты».
На счету Мюррэя 30 очков, 5 подборов и 7 передач при 7 из 22 с игры, 0 из 8 трехочковых и 16 из 16 штрафных.
Йокич оформил свой 22-й трипл-дабл в плей-офф, набрав 25 очков, 13 подборов и 11 передач при 5 потерях. Центровой реализовал 11 из 19 бросков с игры, 2 из 7 из-за дуги и 1 из 1 с линии.
«Наггетс» забрали первую игру (116:105) и повели в серии – 1-0. Второй матч состоится 21 апреля.
Кто станет чемпионом НБА?10733 голоса
Оклахома
Бостон
Денвер
Сан-Антонио
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Бесподобен был)
У Леброна 28 триплов в ПО, у Мэджика - 30. К сведению. Через пару лет думаю будет первым в истории
У Леброна 28 триплов в ПО, у Мэджика - 30. К сведению. Через пару лет думаю будет первым в истории
Уже в этом году может, если дойдут до конца
