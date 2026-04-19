Джамал Мюррэй (30 очков) и Никола Йокич (25+13+11) помогли «Денверу» забрать первую игру серии у «Миннесоты»

Мюррэй и Йокич привели «Наггетс» к победе над «Вулвс».

Звезды «Денвера » Джамал Мюррэй и Никола Йокич обеспечили своей команде победу в первой игре серии первого раунда плей-офф против «Миннесоты».

На счету Мюррэя 30 очков, 5 подборов и 7 передач при 7 из 22 с игры, 0 из 8 трехочковых и 16 из 16 штрафных.

Йокич оформил свой 22-й трипл-дабл в плей-офф, набрав 25 очков, 13 подборов и 11 передач при 5 потерях. Центровой реализовал 11 из 19 бросков с игры, 2 из 7 из-за дуги и 1 из 1 с линии.

«Наггетс» забрали первую игру (116:105) и повели в серии – 1-0. Второй матч состоится 21 апреля.