Энтони Эдвардс сидел в тайм-ауте с улыбкой на лице, когда «Вулвз» уступали «-11» на последней минуте

Энтони Эдвардс выдал неожиданную реакцию на поражение в 1-м матче плей-офф.

Лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс был замечен широко улыбающимся в момент, когда его команда почти потеряла шансы на победу в стартовом матче плей-офф против «Денвера » (105:116, 0-1).

Эдвардс сидел с улыбкой на лице во время тайм-аута, когда «Вулвз» уступали «-11» за 52 секунды до сирены.

За 38 минут на площадке звездный защитник набрал 22 очка, 9 подборов и 7 передач при 7/19 с игры.