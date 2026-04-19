Си Джей Макколлум получил технический за попадание Брансону ногой в пах в момент броска
Макколлум попал Брансону туда, где больнее всего.
Защитник «Атланты» Си Джей Макколлум получил технический фол за случайный удар лидера «Нью-Йорка» Джейлена Брансона ногой в паховую область в момент броска.
Брансон приходил в себя несколько минут и смог продолжить встречу. На его счету 28 очков и 7 передач.
«Никс» начали серию первого раунда с победы 113:102, 1-0.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Courtside Buzz
Послав туда же навсегда, двух уважаемых людей (с)