Си Джей Макколлум получил технический за попадание Брансону ногой в пах в момент броска

Макколлум попал Брансону туда, где больнее всего.

Защитник «Атланты» Си Джей Макколлум получил технический фол за случайный удар лидера «Нью-Йорка » Джейлена Брансона ногой в паховую область в момент броска.

Брансон приходил в себя несколько минут и смог продолжить встречу. На его счету 28 очков и 7 передач.

«Никс» начали серию первого раунда с победы 113:102, 1-0.