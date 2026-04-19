  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Фанаты «Нью-Йорка» скандировали «##### Трэя Янга» на матче против «Атланты», хотя защитник больше не играет за «Хоукс»
Видео
3

Фанаты «Никс» не забыли Янга.

На матче первого раунда плей-офф против «Атланты» болельщики «Нью-Йорка» вспомнили о своей неприязни к бывшему защитнику «Хоукс» Трэю Янгу.

«##### Трэя Янга!» – скандировали фанаты.

Янг больше не является игроком «Атланты», так как зимой его обменяли в «Вашингтон».

Ранее мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани упомянул Янга, обвинив его в высоких ценах на билеты на игры «Никс».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Underdog NBA
logoТрэй Янг
logoАтланта
logoНБА плей-офф
logoНью-Йорк
logoБаскетбол - видео
logoНБА
logoВашингтон
брань
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Можно ещё " ###### Доминика Уилкинса" скандировать..
Интересно, что будет, если Янга однажды обменяют в Никс.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Трэй Янг отреагировал на выпад мэра Нью-Йорка, напомнив о серии плей-офф в 2021 году
17 апреля, 05:54
Мэр Нью-Йорка о высоких ценах на билеты «Никс» в плей-офф: «Вини во всем Трэя Янга»
17 апреля, 05:19
Рекомендуем
Главные новости
Жан Монтеро получил награду «Восходящая звезда» Евролиги-2025/26
14 минут назадФото
28-летний Джейсон Тейтум обошел Реджи Миллера и Клайда Дрекслера по очкам в плей-офф
26 минут назад
Люк Кеннард: «Мы поняли, что это все, что у нас есть, и стали помогать друг другу выйти на новый уровень»
48 минут назад
Коди Миллер-Макинтайр перейдет в «Олимпиакос», стороны завершают оформление трехлетнего контракта
сегодня, 08:59
Кармело Энтони о дерзости Джейдена Макдэниэлса в адрес «Наггетс»: «Это взрослый разговор, война. Но если не возьмут 3-ю игру, эхо обойдет весь мир»
сегодня, 08:52
Док Риверс об уходе из «Бакс»: «Надо было сказать игрокам. Но камера постоянно была направлена на меня»
сегодня, 08:35
Джей Джей Редик: «Все только началось, Дюрэнт может забрать контроль над серией»
сегодня, 08:18
Джей Джей Редик об отсутствии Дончича в списке претендентов на MVP: «Не хватило медийного ажиотажа»
сегодня, 08:12
«Такой уж Билли человек, всегда ставит «Буллз» первыми». Джерри Рейнсдорф прокомментировал уход Донована
сегодня, 07:59
Леброн Джеймс об «удовлетворении» после неудачной игры Дюрэнта: «Нет ничего такого. Если он прочтет такое от меня, сразу разозлится»
сегодня, 07:58
Ко всем новостям
Последние новости
В Берлине прошла церемония в честь новых членов Зала славы ФИБА, среди них Дирк Новицки, Хидо Тюркоглу и Сью Берд
4 минуты назад
«Париж» сделал предложение форварду Маозинье Перейре из «Манисы»
сегодня, 09:17
Чемпионат Греции. «Перистери» примет «Арис»
сегодня, 07:40
«Хьюстон» без Дюрэнта, «Миннесота» против Йокича – к чему присмотреться на старте плей-офф на Западе?
вчера, 21:36ВидеоСпортс"
«Дубай» претендует на Джейлена Хорда из «Маккаби»
вчера, 20:29
Адриатическая лига. «Дубай» разгромил «Босна Роял»
вчера, 20:20
«Новый Орлеан» уволил менеджера по экипировке, работавшего в клубе с 1988 года
вчера, 20:14
«Валенсия» хочет продлить контракт с Кэмероном Тейлором на фоне интереса «Олимпиакоса» и «Хапоэля»
вчера, 18:19
Состоялась жеребьевка женского чемпионата мира-2026
вчера, 17:15Фото
Евгений Богачев о подписании Михаила Кулагина: «Надо делать упор на российские кадры. С иностранцами в этом сезоне не везет»
вчера, 16:56
Рекомендуем