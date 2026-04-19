Фанаты «Нью-Йорка» скандировали «##### Трэя Янга» на матче против «Атланты», хотя защитник больше не играет за «Хоукс»

Фанаты «Никс» не забыли Янга.

На матче первого раунда плей-офф против «Атланты» болельщики «Нью-Йорка» вспомнили о своей неприязни к бывшему защитнику «Хоукс» Трэю Янгу.

«##### Трэя Янга !» – скандировали фанаты.

Янг больше не является игроком «Атланты», так как зимой его обменяли в «Вашингтон ».

Ранее мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани упомянул Янга, обвинив его в высоких ценах на билеты на игры «Никс».