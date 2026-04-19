Фанаты «Нью-Йорка» скандировали «##### Трэя Янга» на матче против «Атланты», хотя защитник больше не играет за «Хоукс»
Фанаты «Никс» не забыли Янга.
На матче первого раунда плей-офф против «Атланты» болельщики «Нью-Йорка» вспомнили о своей неприязни к бывшему защитнику «Хоукс» Трэю Янгу.
«##### Трэя Янга!» – скандировали фанаты.
Янг больше не является игроком «Атланты», так как зимой его обменяли в «Вашингтон».
Ранее мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани упомянул Янга, обвинив его в высоких ценах на билеты на игры «Никс».
Кто станет чемпионом НБА?10733 голоса
Оклахома
Бостон
Денвер
Сан-Антонио
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Underdog NBA
Можно ещё " ###### Доминика Уилкинса" скандировать..
Интересно, что будет, если Янга однажды обменяют в Никс.
