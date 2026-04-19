Стивен Эй Смит посетил рестлинг-шоу в Лас-Вегасе в день старта «Никс» в плей-офф. В сети его назвали «фейковым фанатом» клуба

Стивен Эй Смит разочаровал поклонников «Нью-Йорка».

Известный телеведущий Стивен Эй Смит посетил рестлинг-шоу в Лас-Вегасе в день старта «Никс» в плей-офф. Нью-йоркская команда обыграла «Хоукс» со счетом 113:102.

Смит называет себя «преданным поклонником» клуба. В сети после субботней игры появилось множество сообщений, в которых журналиста называют «фейковым фанатом» «Нью-Йорка».

Стоит отметить, что Стивен Эй был освистан в Лас-Вегасе, когда его представили на всю арену.