«Я бы преклонил колени, но они слишком болят». Карл-Энтони Таунс встретился со звездой «Игры престолов» Китом Харингтоном

Таунс пообщался с Харингтоном.

Звездный центровой «Нью-Йорка» Карл-Энтони Таунс повстречался с актером Китом Харингтоном, который посетил матч первого раунда плей-офф НБА между «Никс» и «Хоукс».

Харингтон наиболее известен по роли короля Севера Джона Сноу в сериале «Игра престолов».

«Я бы преклонил колени, но они сейчас слишком болят», – сказал баскетболист актеру.

Игра закончилась победой «Нью-Йорка » (113:102), на счету Таунса 25 очков и 8 подборов.