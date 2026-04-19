«Я бы преклонил колени, но они слишком болят». Карл-Энтони Таунс встретился со звездой «Игры престолов» Китом Харингтоном
Звездный центровой «Нью-Йорка» Карл-Энтони Таунс повстречался с актером Китом Харингтоном, который посетил матч первого раунда плей-офф НБА между «Никс» и «Хоукс».
Харингтон наиболее известен по роли короля Севера Джона Сноу в сериале «Игра престолов».
«Я бы преклонил колени, но они сейчас слишком болят», – сказал баскетболист актеру.
Игра закончилась победой «Нью-Йорка» (113:102), на счету Таунса 25 очков и 8 подборов.
Кто станет чемпионом НБА?10733 голоса
Оклахома
Бостон
Денвер
Сан-Антонио
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBA on Prime
Помню, как маскот Рокетс вместе с комментаторами разыграли эпичное преклонение колена перед Эмилией Кларк
Игра престолов один из лучших сериалов 👍
Прикольно было бы посмотреть на встречу КАТа с Питером Динклэйджем
ага, на совместное фото особенно
ahah,,,,не грузит плеер.....как говорят. к чему не прикоснется несмываемый - все в говно преврашается
