Люк Кеннард обновил личный рекорд результативности в плей-офф в 1-м матче с «Рокетс» (27)
«Лейкерс» нашли новую опцию в атаке после травм Дончича и Ривза.
Атакующий защитник «Лейкерс» Люк Кеннард набрал 27 очков в первом матче серии с «Рокетс» (107:98, 1-0). Это личный рекорд 29-летнего баскетболиста в плей-офф НБА.
Кеннард вышел в старте и за 38 минут реализовал 9/13 с игры, включая 5/5 из-за дуги, а также 4/6 с линии. В его активе 4 подбора и 3 передачи при 3 потерях.
Калифорнийцы в субботу реализовали 10/19 из-за дуги (53%).
«Лейкерс» приобрели Кеннарда у «Атланты» в феврале. Перед началом плей-офф Люк получил награду от НБА как игрок, завершивший сезон с лучшим процентом реализации 3-очковых (47,8%).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Гейб Винсент и пик 2-го раунда, кстати.
Гейб Винсент и пик 2-го раунда, кстати.
Винсент неплохо сыграл против Атланты в защите сегодня. Каждый хорош, когда он встроен в подходящую ему систему!
Может и в следующей игре 20+ даст
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем