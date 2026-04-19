Люк Кеннард обновил личный рекорд результативности в плей-офф в 1-м матче с «Рокетс» (27)

«Лейкерс» нашли новую опцию в атаке после травм Дончича и Ривза.

Атакующий защитник «Лейкерс» Люк Кеннард набрал 27 очков в первом матче серии с «Рокетс» (107:98, 1-0). Это личный рекорд 29-летнего баскетболиста в плей-офф НБА.

Кеннард вышел в старте и за 38 минут реализовал 9/13 с игры, включая 5/5 из-за дуги, а также 4/6 с линии. В его активе 4 подбора и 3 передачи при 3 потерях.

Калифорнийцы в субботу реализовали 10/19 из-за дуги (53%).

«Лейкерс» приобрели Кеннарда у «Атланты» в феврале. Перед началом плей-офф Люк получил награду от НБА как игрок, завершивший сезон с лучшим процентом реализации 3-очковых (47,8%).

Гейб Винсент и пик 2-го раунда, кстати.
Ответ Markerlight
Гейб Винсент и пик 2-го раунда, кстати.
Винсент неплохо сыграл против Атланты в защите сегодня. Каждый хорош, когда он встроен в подходящую ему систему!
Может и в следующей игре 20+ даст
НБА. Первый раунд плей-офф. 19 очков и 13 передач Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» справиться с «Хьюстоном», «Денвер» обыграл «Миннесоту» благодаря трипл-даблу Николы Йокича (25+13+11) и другие результаты первых матчей серий
19 апреля, 07:30
Леброн Джеймс привел «Лейкерс» к победе над «Хьюстоном», набрав 19 очков, 8 подборов и 13 передач
19 апреля, 04:33Видео
Кевин Дюрэнт пропустил первый матч серии с «Лейкерс» после столкновения с одноклубником на тренировке
19 апреля, 04:24
