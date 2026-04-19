Леброн Джеймс привел «Лейкерс» к победе над «Хьюстоном», набрав 19 очков, 8 подборов и 13 передач

Джеймс помог «Лейкерс» обыграть «Хьюстон».

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс был близок к трипл-даблу в первом матче серии первого раунда плей-офф против «Хьюстона».

За 38 минут на паркете Джеймс набрал 19 очков, 8 подборов и 13 передач при 2 потерях. 41-летний форвард реализовал 9 из 15 бросков с игры, 1 из 2 трехочковых и 0 из 2 штрафных, отметившись лучшим в матче показателем полезности («+11»).

Обе команды выступали без своих ключевых игроков: со стороны «Лос-Анджелеса» отсутствовали защитники Лука Дончич (задняя поверхность бедра) и Остин Ривз (косая мышца живота), «Хьюстон» недосчитался форварда Кевина Дюрэнта (колено).

«Озерники» одержали верх (107:98) и повели в серии – 1-0. Второй матч состоится 22 апреля.

Кто станет чемпионом НБА?
ОклахомаОклахома-Сити
БостонБостон
ДенверДенвер
Сан-АнтониоСан-Антонио
Кто-то другойЛейкерс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Этот дед еще может тащить.
Этот дед еще может тащить.
Борозды не спортил..
Леброн в последнее время стабильно отдает 10+ передач за игру,и в свои 41 играет на уровне лучшего розыгрывающего если не всех времен то последних лет 20 точно
Праймовые Уолл,Пол,Уолл хорошо раздавали но Леброн даже лучше,про остальных даже и вспомнить не кого,разве что Нэш в прайме лет 20 назад
Леброн в последнее время стабильно отдает 10+ передач за игру,и в свои 41 играет на уровне лучшего розыгрывающего если не всех времен то последних лет 20 точно Праймовые Уолл,Пол,Уолл хорошо раздавали но Леброн даже лучше,про остальных даже и вспомнить не кого,разве что Нэш в прайме лет 20 назад
Кидд, Рондо
Леброн в последнее время стабильно отдает 10+ передач за игру,и в свои 41 играет на уровне лучшего розыгрывающего если не всех времен то последних лет 20 точно Праймовые Уолл,Пол,Уолл хорошо раздавали но Леброн даже лучше,про остальных даже и вспомнить не кого,разве что Нэш в прайме лет 20 назад
Комментарий скрыт
Болею за Леброна больше 20 лет ) но все же умудряется удивлять . Отлично вел игру этот парень ) . В следующий раз думаю Кд выйдет , этому челу есть что доказывать еще , будет намного интереснее чем сегодня и сложнее .
ЛАЛ молодцы сегодня. Но, справедливости ради, крайне маловероятно, что такой процент попаданий сохранят на дистанции. Надо думать что-то ещё, иначе не пройдут.
Не Капелло красавец
Дед хорош конечно, глядишь, вытянут серию с Рокетс. А там уже белая кавалерия подтянется.

С таким Кеннардом в составе даже Эйтон не так страшен
Дед хорош конечно, глядишь, вытянут серию с Рокетс. А там уже белая кавалерия подтянется. С таким Кеннардом в составе даже Эйтон не так страшен
Эйтон 19+11 (8/11). Так что вполне себе.
Эйтон 19+11 (8/11). Так что вполне себе.
В этой игре на удивление да
