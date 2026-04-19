Леброн Джеймс привел «Лейкерс» к победе над «Хьюстоном», набрав 19 очков, 8 подборов и 13 передач

Джеймс помог «Лейкерс» обыграть «Хьюстон».

Звездный форвард «Лейкерс » Леброн Джеймс был близок к трипл-даблу в первом матче серии первого раунда плей-офф против «Хьюстона ».

За 38 минут на паркете Джеймс набрал 19 очков, 8 подборов и 13 передач при 2 потерях. 41-летний форвард реализовал 9 из 15 бросков с игры, 1 из 2 трехочковых и 0 из 2 штрафных, отметившись лучшим в матче показателем полезности («+11»).

Обе команды выступали без своих ключевых игроков: со стороны «Лос-Анджелеса» отсутствовали защитники Лука Дончич (задняя поверхность бедра) и Остин Ривз (косая мышца живота), «Хьюстон» недосчитался форварда Кевина Дюрэнта (колено).

«Озерники» одержали верх (107:98) и повели в серии – 1-0. Второй матч состоится 22 апреля.