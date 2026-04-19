  • Кевин Дюрэнт пропустил первый матч серии с «Лейкерс» после столкновения с одноклубником на тренировке
Кевин Дюрэнт подошел к плей-офф с обидной травмой.

Лидер «Хьюстона» Кевин Дюрэнт пропустил первый матч серии с «Лейкерс» (98:107, 0-1) после столкновения с одноклубником на тренировке, которая состоялась в среду.

Главный тренер «Рокетс» Име Удока заявил, что Дюрэнту попали «в неудобное место» выше надколенного сухожилия. Обследование не показало «ничего серьезного», но колено Кевина «доставляет ему болезненные ощущения и его трудно сгибать в определенных положениях». Специалист не знает, как долго форвард будет оставаться вне игры.

37-летний форвард в своем первом сезоне за «Хьюстон» набирал в среднем 26 очков, 5,5 подбора и 4,8 передачи за игру. Он провел 78 матчей – это его самый высокий показатель с сезона-2018/19.

Дюрэнт готовился к первой игре, но в последний момент было принято решение, что ему лучше не выходить на площадку.

Кто станет чемпионом НБА?10733 голоса
ОклахомаОклахома-Сити
БостонБостон
ДенверДенвер
Сан-АнтониоСан-Антонио
Кто-то другойЛейкерс
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Конфликт внутри команды вышел на новый уровень))
Ответ Денис Кёнигсберг
Конфликт внутри команды вышел на новый уровень))
А нефиг было критиковать ребят с левого аккаунта.)
Сами себе убили всю атаку получается. Без КД Хьюстон абсолютно нулевые в нападении
