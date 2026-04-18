32 очка Донована Митчелла помогли «Кливленду» повести в серии с «Торонто»
Донован Митчелл стал самым результативным в игре с «Рэпторс».
Плей-офф-2026 НБА начался встречей «Кливленда» (4) с «Торонто» (5) на Востоке. Хозяева одержали победу – 126:113.
Самым результативным игроком матча стал Донован Митчелл. У защитника 32 очка, 3 подбора, 4 передачи при 4 потерях и 2 перехвата за 31 минуту на площадке. Митчелл реализовал 11 из 20 бросков с игры, 4 из 7 трехочковых и 6 из 7 штрафных.
Разыгрывающий Джеймс Харден оформил дабл-дабл – 22 очка (8 из 18 с игры, 4 из 7 из-за дуги) и 10 передач.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
