Майк Браун: «У «Никс» все в порядке. Сезон достаточно успешный с учетом правок в нападении»

Майк Браун прокомментировал настрой после завершения «регулярки».

«Никс» считались одними из главных фаворитов на Востоке, но завершили регулярный чемпионат на 3-м месте и встретятся с «Атлантой» в первом раунде плей-офф.

Главного тренера Майка Брауна спросили об ощущениях по поводу нападения команды (116,5, 10-е в лиге).

«Все в порядке. С учетом тех изменений, которые нам пришлось вносить примерно в середине сезона, мы закончили третьими. Кажется, третьими или четвертыми, в той области. Сезон все равно достаточно успешный.

Мы пытаемся действовать правильно с тем коллективом, который у нас есть. А парни пытаются правильно на это реагировать», – рассудил Браун.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Knicks Videos
