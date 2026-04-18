Келдон Джонсон о Грегге Поповиче: «Очень приятно видеть, что ему становится все лучше»

Игроки «Сперс» были воодушевлены визитом Грегга Поповича.

Грегг Попович восстанавливается после инсульта в сезоне-2024/25. Лидер «Сан-Антонио » посетил командную тренировку перед началом плей-офф.

«Выглядит замечательно. У него все отлично. Здорово его увидеть. Он всегда на связи. Пишет и звонит через день. Очень приятно видеть, что ему становится лучше.

Это воодушевляет. Он остается самим собой. Его ум в порядке. Прежний Поп. В своем ритме», – поделился эмоциями Келдон Джонсон .

«Сказал нам оставаться самими собой. Ничего не менять по сравнению с «регуляркой». Поделился своим видением нашей игры, нашего положения», – рассказал Стефон Касл .

«Один из самых побеждающих тренеров в истории, с соответственно большим количеством перстней. Правильно, что он пришел, чтобы подбодрить нас», – заключил Де’Аарон Фокс.