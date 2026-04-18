  • Джон Хорст сохранит должность генменеджера «Бакс» и впервые с 2018 года будет руководить поиском главного тренера
3

Джон Хорст останется руководить «Милуоки».

По информации инсайдера Джейка Фишера, Джон Хорст сохранит должность генменеджера «Бакс». Контракт руководителя рассчитан до конца сезона-2027/28.

Хорст начал поиск нового главного тренера команды. Он впервые будет контролировать этот процесс с 2018 года и найма Майка Буденхольцера. Эдриана Гриффина взяли по желанию Янниса Адетокумбо, Дока Риверса привел в команду владелец.

Среди кандидатов – Тэйлор Дженкинс и член тренерского штаба «Бакс» Дарвин Хэм. Но Хорст, судя по первым впечатлениям, нацелен на широкий просмотр вариантов.

Кто станет чемпионом НБА?
ОклахомаОклахома-Сити
БостонБостон
ДенверДенвер
Сан-АнтониоСан-Антонио
Кто-то другойЛейкерс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Stein Line
Джон Хорст
Эдриан Гриффин
А уволили Гриффина по чьему желанию?)
Можно всех посмотреть??
