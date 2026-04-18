Джон Хорст сохранит должность генменеджера «Бакс» и впервые с 2018 года будет руководить поиском главного тренера

Джон Хорст останется руководить «Милуоки».

По информации инсайдера Джейка Фишера, Джон Хорст сохранит должность генменеджера «Бакс». Контракт руководителя рассчитан до конца сезона-2027/28.

Хорст начал поиск нового главного тренера команды. Он впервые будет контролировать этот процесс с 2018 года и найма Майка Буденхольцера. Эдриана Гриффина взяли по желанию Янниса Адетокумбо, Дока Риверса привел в команду владелец.

Среди кандидатов – Тэйлор Дженкинс и член тренерского штаба «Бакс» Дарвин Хэм . Но Хорст, судя по первым впечатлениям, нацелен на широкий просмотр вариантов.