Джон Хорст сохранит должность генменеджера «Бакс» и впервые с 2018 года будет руководить поиском главного тренера
По информации инсайдера Джейка Фишера, Джон Хорст сохранит должность генменеджера «Бакс». Контракт руководителя рассчитан до конца сезона-2027/28.
Хорст начал поиск нового главного тренера команды. Он впервые будет контролировать этот процесс с 2018 года и найма Майка Буденхольцера. Эдриана Гриффина взяли по желанию Янниса Адетокумбо, Дока Риверса привел в команду владелец.
Среди кандидатов – Тэйлор Дженкинс и член тренерского штаба «Бакс» Дарвин Хэм. Но Хорст, судя по первым впечатлениям, нацелен на широкий просмотр вариантов.
Кто станет чемпионом НБА?10537 голосов
Оклахома
Бостон
Денвер
Сан-Антонио
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Stein Line
А уволили Гриффина по чьему желанию?)
Можно всех посмотреть??
