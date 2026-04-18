Джарретт Аллен не рассчитывает на полное восстановление работоспособности колена до лета

Джарретт Аллен играет с травмой.

Тендинит правого колена продолжает беспокоить центрового «Кливленда » Джарретта Аллена . Баскетболист смог восстановиться к решающей стадии сезона и вышел на первый матч серии с «Торонто», но рассчитывает на полное выздоровление только в межсезонье.

«Совру, если скажу, что ожидаю 100% готовности. Не думаю, что в плей-офф кто-либо будет готов на 100%. Это реальность. И мой дипломатичный ответ на вопрос.

Придется смириться с травмой. Заниматься лечением и принимать препараты, чтобы оказывать положительное влияние», – заключил бигмен.