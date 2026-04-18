Яннис Адетокумбо: «Мне не нравится Лос-Анджелес, очень поверхностное место. Майами – красивый город»
Яннис Адетокумбо ответил на провокационный вопрос Горана Драгича.
Яннис Адетокумбо пообщался с Гораном Драгичем на подкасте. Словенец отметился провокационными вопросами и намеками по поводу греческого форварда и «Хит».
Драгич: «Отпуск в Майами или Лос-Анджелесе?»
Адетокумбо: «Майами. Мне не нравится Лос-Анджелес. Очень поверхностное место».
Грек также высказался по поводу своего будущего: «Тяжело поворачиваться к прошлому спиной. Но хочется соревноваться, побеждать. Майами – отличное место. Красивый город».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Heat Central
Давай лучше разворачивайся в Нью Йорк
Вот как бы мы не хейтили Брона за многие похожие выкрутасы, но он делает это значительно изящнее