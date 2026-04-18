Яннис Адетокумбо: «Мне не нравится Лос-Анджелес, очень поверхностное место. Майами – красивый город»

Яннис Адетокумбо ответил на провокационный вопрос Горана Драгича.

Яннис Адетокумбо пообщался с Гораном Драгичем на подкасте. Словенец отметился провокационными вопросами и намеками по поводу греческого форварда и «Хит».

Драгич : «Отпуск в Майами или Лос-Анджелесе?»

Адетокумбо : «Майами. Мне не нравится Лос-Анджелес. Очень поверхностное место».

Грек также высказался по поводу своего будущего: «Тяжело поворачиваться к прошлому спиной. Но хочется соревноваться, побеждать. Майами – отличное место. Красивый город».