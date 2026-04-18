  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
13

Яннис Адетокумбо: «Мне не нравится Лос-Анджелес, очень поверхностное место. Майами – красивый город»

Яннис Адетокумбо ответил на провокационный вопрос Горана Драгича.

Яннис Адетокумбо пообщался с Гораном Драгичем на подкасте. Словенец отметился провокационными вопросами и намеками по поводу греческого форварда и «Хит».

Драгич: «Отпуск в Майами или Лос-Анджелесе?»

Адетокумбо: «Майами. Мне не нравится Лос-Анджелес. Очень поверхностное место».

Грек также высказался по поводу своего будущего: «Тяжело поворачиваться к прошлому спиной. Но хочется соревноваться, побеждать. Майами – отличное место. Красивый город».

Кто станет чемпионом НБА?10547 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
БостонБостон
ДенверДенвер
Сан-АнтониоСан-Антонио
Кто-то другойЛейкерс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Heat Central
logoМайами
logoГоран Драгич
logoНБА
logoЯннис Адетокумбо
logoЛейкерс
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Помню, в какой-то статье говорилось, что на западе Янниса ждать не стоит, потому что уж очень далеко до Греции лететь.
Как бывший экскурсовод в Греции скажу — весомая причина. Греция прекрасна 🌊 🩵
Ян не хочет поворачиваться к прошлому спиной, но при этом идти вперед, тогда только один вариант - идти задом наперед, лицом к прошлому и жoпoй к будущему, а этот способ как раз ведет в Майами,
Давай лучше разворачивайся в Нью Йорк
Совсем не двусмысленно

Вот как бы мы не хейтили Брона за многие похожие выкрутасы, но он делает это значительно изящнее
Да, изящно высказался про Харпера
ИЗЯЩНЕЕ???.... Леброн?
В Нью Йорк 🫠🫠🫠
учитывая что Майами сами в ПО не попали и за Янниса им придется что-то отдать, я что не понимаю что там Яннисук делать.
Орландо видимо
Купаться и наслаждаться солнцем круглый год. По-моему, он достаточно прямо об этом говорит 😀 Устал грек мёрзнуть в холодном Милуоки.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
