22-летний Джорджие Йованович из «Будучности» продолжит карьеру в NCAA
Джорджие Йованович перейдет на студенческий уровень.
22-летний защитник Джорджие Йованович станет очередным профессионалом с опытом, перешедшим в NCAA на студенческий уровень. Баскетболист из Черногории будет выступать под руководством Рика Питино в Сент-Джонс.
Йованович успел поиграть в «Партизане» и «Будучности». У защитника 2 года выступления в Еврокубке. В нынешнем розыгрыше он набирал 3,2 очка и 1,6 подбора за 12,9 минуты в среднем в 19 матчах.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети драфт-аналитика Джонатана Гивони
