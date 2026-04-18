22-летний Джорджие Йованович из «Будучности» продолжит карьеру в NCAA

Джорджие Йованович перейдет на студенческий уровень.

22-летний защитник Джорджие Йованович станет очередным профессионалом с опытом, перешедшим в NCAA на студенческий уровень. Баскетболист из Черногории будет выступать под руководством Рика Питино в Сент-Джонс.

Йованович успел поиграть в «Партизане» и «Будучности ». У защитника 2 года выступления в Еврокубке. В нынешнем розыгрыше он набирал 3,2 очка и 1,6 подбора за 12,9 минуты в среднем в 19 матчах.