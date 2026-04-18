«Миннесота» сообщила о готовности Энтони Эдвардса к первой игре с «Денвером»

Энтони Эдвардс примет участие в первом матче плей-офф.

Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс пропустил последнюю игру «регулярки» и был «под вопросом» на первый матч серии с «Денвером». Эдвардса беспокоило правое колено.

Клуб сообщил, что баскетболист доступен для участия во встрече.

«Тимбервулвз» ожидает 3-я серия плей-офф против «Наггетс» за 4 года.