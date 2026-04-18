Тайриз Халибертон: «Атланта» напоминает прошлогоднюю «Индиану» тем, что набрала ход в нужный момент»

Тайриз Халибертон назвал команду с потенциалом «Пэйсерс» прошлого сезона.

«Индиана » превзошла все ожидания от команды в прошлом плей-офф, добравшись до финала. Тайриз Халибертон назвал тех, кто может повторить подобный успех.

«Я бы сказал, что это «Атланта ». После обменов и Матча всех звезд они отжигают. У нас было так же. После января мы поймали кураж и шли, кажется, со вторым результатом в НБА после «Оклахомы».

«Атланта» похожа тем, что набрала ход в нужное время. Назвал бы их. Не потому, что они играют с «Никс», – посмеялся Халибертон.