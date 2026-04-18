Тайриз Халибертон: «Атланта» напоминает прошлогоднюю «Индиану» тем, что набрала ход в нужный момент»
Тайриз Халибертон назвал команду с потенциалом «Пэйсерс» прошлого сезона.
«Индиана» превзошла все ожидания от команды в прошлом плей-офф, добравшись до финала. Тайриз Халибертон назвал тех, кто может повторить подобный успех.
«Я бы сказал, что это «Атланта». После обменов и Матча всех звезд они отжигают. У нас было так же. После января мы поймали кураж и шли, кажется, со вторым результатом в НБА после «Оклахомы».
«Атланта» похожа тем, что набрала ход в нужное время. Назвал бы их. Не потому, что они играют с «Никс», – посмеялся Халибертон.
Кто станет чемпионом НБА?10733 голоса
Оклахома
Бостон
Денвер
Сан-Антонио
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
