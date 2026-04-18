Брайан Уиндхорст: «Финансовые аналитики связали падение стоимости акций Nike отчасти с тем, что баскетболисты больше не так популярны»
«Прибыль и стоимость акций Nike рухнули за последние 24 месяца или около того. Финансовые аналитики (UBS), которые не пытаются добиться популярности, а работают для своих инвесторов, связали падение продаж кроссовок с тем, что популярность баскетболистов значительно снизилась. К этому стоит прислушаться, потому что это независимый источник, который интересуют только голые цифры.
Nike может видеть в этом проблему. Но стоимость и доходы НБА значительно выросли. Это состояние неопределенности.
Я слышу жалобы на НБА и понимаю их. Но деньги, зарплаты и стоимость клубов говорят совершенно о другом», – заключил эксперт ESPN.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Hoops Tonight
Сейчас Эдвардс среди всех видится самым медийно привлекательным, но он уже у Адидас да и ему бы успехов в плей-офф добавить для большей солидности (ну и франшиза у него колхозная откровенно)
Каннингем слишком спокойный и ровный, Вембаньяма слишком уж фрик (в хорошем смысле) из-за своих физ.данных + не американец
А кто ещё остаётся? Огромное количество топовых и крутых игроков, которые не тянут на лицо лиги и локомотив продажи кроссовок
США, как государство решило, что экспансия методами рыночной экономики далее невозможна. Теперь экспансия возможна только силовым путем. Если получиться проломить силой новые рынки, будет и рост. А до этого момента Найк будет медленно увядать.