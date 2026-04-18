Брайан Уиндхорст: «Финансовые аналитики связали падение стоимости акций Nike отчасти с тем, что баскетболисты больше не так популярны»

Брайан Уиндхорст поделился опасениями в плане долгосрочной финансовой стабильности НБА .

«Прибыль и стоимость акций Nike рухнули за последние 24 месяца или около того. Финансовые аналитики (UBS), которые не пытаются добиться популярности, а работают для своих инвесторов, связали падение продаж кроссовок с тем, что популярность баскетболистов значительно снизилась. К этому стоит прислушаться, потому что это независимый источник, который интересуют только голые цифры.

Nike может видеть в этом проблему. Но стоимость и доходы НБА значительно выросли. Это состояние неопределенности.

Я слышу жалобы на НБА и понимаю их. Но деньги, зарплаты и стоимость клубов говорят совершенно о другом», – заключил эксперт ESPN.