  • Брайан Уиндхорст: «Финансовые аналитики связали падение стоимости акций Nike отчасти с тем, что баскетболисты больше не так популярны»
Брайан Уиндхорст: «Финансовые аналитики связали падение стоимости акций Nike отчасти с тем, что баскетболисты больше не так популярны»

Брайан Уиндхорст рассказал о рыночном тренде в разрезе НБА.

Брайан Уиндхорст поделился опасениями в плане долгосрочной финансовой стабильности НБА.

«Прибыль и стоимость акций Nike рухнули за последние 24 месяца или около того. Финансовые аналитики (UBS), которые не пытаются добиться популярности, а работают для своих инвесторов, связали падение продаж кроссовок с тем, что популярность баскетболистов значительно снизилась. К этому стоит прислушаться, потому что это независимый источник, который интересуют только голые цифры.

Nike может видеть в этом проблему. Но стоимость и доходы НБА значительно выросли. Это состояние неопределенности.

Я слышу жалобы на НБА и понимаю их. Но деньги, зарплаты и стоимость клубов говорят совершенно о другом», – заключил эксперт ESPN.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Hoops Tonight
Брайан Уиндхорст
Очевидно что пока нет в новом поколении фигуры хоть сколько-нибудь сопоставимой со старой и уже уходящей гвардией (не времени их пика, а даже начала карьеры)

Сейчас Эдвардс среди всех видится самым медийно привлекательным, но он уже у Адидас да и ему бы успехов в плей-офф добавить для большей солидности (ну и франшиза у него колхозная откровенно)

Каннингем слишком спокойный и ровный, Вембаньяма слишком уж фрик (в хорошем смысле) из-за своих физ.данных + не американец

А кто ещё остаётся? Огромное количество топовых и крутых игроков, которые не тянут на лицо лиги и локомотив продажи кроссовок
Очевидно что пока нет в новом поколении фигуры хоть сколько-нибудь сопоставимой со старой и уже уходящей гвардией (не времени их пика, а даже начала карьеры) Сейчас Эдвардс среди всех видится самым медийно привлекательным, но он уже у Адидас да и ему бы успехов в плей-офф добавить для большей солидности (ну и франшиза у него колхозная откровенно) Каннингем слишком спокойный и ровный, Вембаньяма слишком уж фрик (в хорошем смысле) из-за своих физ.данных + не американец А кто ещё остаётся? Огромное количество топовых и крутых игроков, которые не тянут на лицо лиги и локомотив продажи кроссовок
Кто? Серьезно? Купер Флэгг. Он заключил контракт с New Balance, а не с Nike или Adidas и поэтому ему не дают заслуженного Новичка года, искусственно надувая ему в противовес этого смешного Книппеля) Эту версию прочитал на Реддите и мне показалось, что она может быть не лишена смысла)
Да, ОТЧАСТИ. Там вообще все запущено. Nike потеряла 75% стоимости за пять лет. Причин несколько: 1) Решение убрать свои товары из розничных сетей и ставка на DTC не сработали; 2) Woke-идеология разрушает бренд (в т.ч. одно из лиц бренда - лесбиянка-футболистка); 3) Проблемы на китайском рынке; 4) Недостаток инновационных продуктов . Сейчас новому CEO (который является выходцем из компании, а не "прогрессивным" варягом из интернет-компаний) предстоит все это разруливать - то есть поворачивать назад. Но соевые кексики не спасут контору.
Да, ОТЧАСТИ. Там вообще все запущено. Nike потеряла 75% стоимости за пять лет. Причин несколько: 1) Решение убрать свои товары из розничных сетей и ставка на DTC не сработали; 2) Woke-идеология разрушает бренд (в т.ч. одно из лиц бренда - лесбиянка-футболистка); 3) Проблемы на китайском рынке; 4) Недостаток инновационных продуктов . Сейчас новому CEO (который является выходцем из компании, а не "прогрессивным" варягом из интернет-компаний) предстоит все это разруливать - то есть поворачивать назад. Но соевые кексики не спасут контору.
Основная проблема - это невозможность экспансии на новые рынки. Брэнд изжил себя внутри западного мира. А третьи страны либо финансово несостоятельны (у населения нет денег), чтобы дать рост компании, либо стали недоступны (как Китай).
США, как государство решило, что экспансия методами рыночной экономики далее невозможна. Теперь экспансия возможна только силовым путем. Если получиться проломить силой новые рынки, будет и рост. А до этого момента Найк будет медленно увядать.
Основная проблема - это невозможность экспансии на новые рынки. Брэнд изжил себя внутри западного мира. А третьи страны либо финансово несостоятельны (у населения нет денег), чтобы дать рост компании, либо стали недоступны (как Китай). США, как государство решило, что экспансия методами рыночной экономики далее невозможна. Теперь экспансия возможна только силовым путем. Если получиться проломить силой новые рынки, будет и рост. А до этого момента Найк будет медленно увядать.
В чем недоступность китайского рынка? Бери да продавай
А то что найки подняли стоимость на свои кроссовки?
Рекомендуем