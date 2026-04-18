«Фенербахче» интересуется центровым Кеварриусом Хэйсом из «Монако»

Кеварриус Хэйс может перейти в «Фенербахче».

«Фенербахче » продолжает искать варианты укрепления позиции центрового. По информации репортера Шота Ветакиса, одним из объектов интереса команды является американский бигмен «Монако» Кеварриус Хэйс.

Турецкий клуб уже связывался с игроком.

Хэйс проводит первый сезон в «Монако », набирая 6,3 очка и 3,3 подбора за 17,3 минуты в среднем.