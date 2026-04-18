  • Тайриза Халибертона больше всего в плей-офф интересует выступление Джейсона Тейтума и Виктора Вембаньямы
Тайриз Халибертон рассказал, за кем будет следить в плей-офф.

Тайриз Халибертон («Индиана») пропускает плей-офф-2026 из-за травмы ахиллова сухожилия. Финалист прошлого чемпионата рассказал, чье индивидуальное выступление его больше всего интересует.

«Немного предвзят. Первый – Джейсон Тейтум. Который сам вернулся после травмы ахилла. Пока он отлично выглядит. Очень интересно, как он покажет себя в атмосфере плей-офф.

И, разумеется, второе имя – Виктор Вембаньяма. Великолепный сезон. Интересно посмотреть, как он будет смотреться в серии. Игра становится значительно более контактной. На протяжении сезона не было проблем с этим. Интересно, что придумают его соперники в плей-офф. Что будет разрешено. И как «Сан-Антонио» будет держаться», – поделился Халибертон.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Spurs Reporter
