Тайриза Халибертона больше всего в плей-офф интересует выступление Джейсона Тейтума и Виктора Вембаньямы
Тайриз Халибертон («Индиана») пропускает плей-офф-2026 из-за травмы ахиллова сухожилия. Финалист прошлого чемпионата рассказал, чье индивидуальное выступление его больше всего интересует.
«Немного предвзят. Первый – Джейсон Тейтум. Который сам вернулся после травмы ахилла. Пока он отлично выглядит. Очень интересно, как он покажет себя в атмосфере плей-офф.
И, разумеется, второе имя – Виктор Вембаньяма. Великолепный сезон. Интересно посмотреть, как он будет смотреться в серии. Игра становится значительно более контактной. На протяжении сезона не было проблем с этим. Интересно, что придумают его соперники в плей-офф. Что будет разрешено. И как «Сан-Антонио» будет держаться», – поделился Халибертон.
Кто станет чемпионом НБА?
Оклахома
Бостон
Денвер
Сан-Антонио
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Spurs Reporter
