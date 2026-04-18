Евгений Пашутин о поражении в Краснодаре: «В плей-офф будет еще жестче, надо учиться играть с холодной головой»

Евгений Пашутин оценил готовность к встрече с «Локо» в плей-офф.

«Бетсити Парма » уступила своему будущему сопернику по плей-офф «Локо » в гостях – 88:95.

«Думаю, игра получилась интересной, обе команды сыграли от нападения. Мы сегодня лучшей игры в защите не показали, думаю, и соперник не показал.

Стиль игры «Локомотива» – жесткая защита и быстрые переходы в нападение. С их давлением в третьей четверти мы не справились. В первой половине мы давали им бросать много трехочковых, потом сделали коррекцию, стали ближе играть, но они стали нас вскрывать в игре один на один, да еще и брать подборы на нашем щите. Да, подборы мы в итоге выиграли, но это произошло за счет 4-й четверти, когда стали играть более высоким составом.

Еще одним фактором, сильно повлиявшим на результат, стали наши 18 потерь – где-то на дриблинге, где-то из-за того, что долго принимали решения, не двигали мяч. Понимаем, что в плей-офф будет то же самое, может, даже еще жестче. Так что после игры сказал ребятам – надо учиться играть с холодной головой. «Локомотив» быстрее нас, у них больше снайперов внутри, но у нас есть преимущество в габаритах, и надо им пользоваться. Надо играть умнее – прийти, расставиться, контролировать своим нападением быстрые прорывы соперника. А в быстром баскетболе нам с ними играть на равных сложно.

Получили хороший урок, много информации, с которой будем работать», – прокомментировал итог главный тренер Евгений Пашутин .