Томислав Томович о победе над «Бетсити Пармой»: «Когда у нас было достаточно жесткости, сразу начинал получаться быстрый баскетбол, должны быть гораздо более стабильными»

Томислав Томович критически отозвался об игре «Локо», несмотря на успех.

«Локомотив-Кубань » справился с «Бетсити Пармой » на своей площадке – 95:88. Команды встретятся с друг другом и в первом раунде плей-офф.

«Матч получился с большим количеством хороших и плохих отрезков для каждой из команд. Некоторыми моментами в нашем исполнении я совершенно не удовлетворен: довольно часто мы плохо шли в контакт и ставили спину в борьбе за подборы. Когда у нас было достаточно жесткости, несколько минут во 2-й четверти и на протяжении почти всей 3-й, то у нас сразу начинал получаться быстрый баскетбол, который невозможен без качественной обороны и подборов. Но мы должны быть гораздо более стабильными в этих компонентах.

Хорошо, что перед плей-офф у нас будет еще один матч регулярного чемпионата – это должно помочь нам держать нужный игровой ритм. Будем продолжать работу над тем, чтобы стать лучше», – рассудил главный тренер Томислав Томович.