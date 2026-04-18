Джамал Мозли о разгромной победе «Орландо»: «Так выглядит отчаяние»
Джамал Мозли прокомментировал крупный успех в плей-ин.
«Орландо» выбил «Шарлотт» из плей-ин с разгромным счетом – 121:90.
«Так выглядит отчаяние и исключительный настрой, когда ты знаешь, что либо продлишь свой сезон, либо отправишься домой. Никаких вторых шансов.
Мы сделали то, что должны были. Есть причины для радости. Но у нас впереди еще работа», – заключил главный тренер Джамал Мозли.
«Мы не останавливались ни на секунду сегодня. 100-процентные усилия от всей команды», – описал победу форвард Паоло Банкеро.
«Нам нужно будет повторить это в плей-офф», – рассудил форвард Франц Вагнер.
Кто станет чемпионом НБА?10733 голоса
Оклахома
Бостон
Денвер
Сан-Антонио
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Score
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Так играть каждый матч физически не получится, ну и не каждый соперник даст против себя так играть, так что посмотрим что будет в серии с Детройтом.
