Джамал Мозли о разгромной победе «Орландо»: «Так выглядит отчаяние»

Джамал Мозли прокомментировал крупный успех в плей-ин.

«Орландо » выбил «Шарлотт » из плей-ин с разгромным счетом – 121:90.

«Так выглядит отчаяние и исключительный настрой, когда ты знаешь, что либо продлишь свой сезон, либо отправишься домой. Никаких вторых шансов.

Мы сделали то, что должны были. Есть причины для радости. Но у нас впереди еще работа», – заключил главный тренер Джамал Мозли .

«Мы не останавливались ни на секунду сегодня. 100-процентные усилия от всей команды», – описал победу форвард Паоло Банкеро .

«Нам нужно будет повторить это в плей-офф», – рассудил форвард Франц Вагнер .