Джамал Мозли о разгромной победе «Орландо»: «Так выглядит отчаяние»

Джамал Мозли прокомментировал крупный успех в плей-ин.

«Орландо» выбил «Шарлотт» из плей-ин с разгромным счетом – 121:90.

«Так выглядит отчаяние и исключительный настрой, когда ты знаешь, что либо продлишь свой сезон, либо отправишься домой. Никаких вторых шансов.

Мы сделали то, что должны были. Есть причины для радости. Но у нас впереди еще работа», – заключил главный тренер Джамал Мозли.

«Мы не останавливались ни на секунду сегодня. 100-процентные усилия от всей команды», – описал победу форвард Паоло Банкеро.

«Нам нужно будет повторить это в плей-офф», – рассудил форвард Франц Вагнер.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Score
Так играть каждый матч физически не получится, ну и не каждый соперник даст против себя так играть, так что посмотрим что будет в серии с Детройтом.
Материалы по теме
Ламело Болл: «Мы разыгрывали разные схемы, а мне надо было просто забрать мяч в свои руки с самого начала»
18 апреля, 13:08
«Орландо» вышел в плей-офф, разгромив «Шарлотт» с рекордной для плей-ин разницей в 31 очко
18 апреля, 04:47
Франц Вагнер должен принять участие в матче плей-ин против «Шарлотт»
17 апреля, 16:41
Рекомендуем
Главные новости
Жан Монтеро получил награду «Восходящая звезда» Евролиги-2025/26
11 минут назадФото
28-летний Джейсон Тейтум обошел Реджи Миллера и Клайда Дрекслера по очкам в плей-офф
23 минуты назад
Люк Кеннард: «Мы поняли, что это все, что у нас есть, и стали помогать друг другу выйти на новый уровень»
45 минут назад
Коди Миллер-Макинтайр перейдет в «Олимпиакос», стороны завершают оформление трехлетнего контракта
сегодня, 08:59
Кармело Энтони о дерзости Джейдена Макдэниэлса в адрес «Наггетс»: «Это взрослый разговор, война. Но если не возьмут 3-ю игру, эхо обойдет весь мир»
сегодня, 08:52
Док Риверс об уходе из «Бакс»: «Надо было сказать игрокам. Но камера постоянно была направлена на меня»
сегодня, 08:35
Джей Джей Редик: «Все только началось, Дюрэнт может забрать контроль над серией»
сегодня, 08:18
Джей Джей Редик об отсутствии Дончича в списке претендентов на MVP: «Не хватило медийного ажиотажа»
сегодня, 08:12
«Такой уж Билли человек, всегда ставит «Буллз» первыми». Джерри Рейнсдорф прокомментировал уход Донована
сегодня, 07:59
Леброн Джеймс об «удовлетворении» после неудачной игры Дюрэнта: «Нет ничего такого. Если он прочтет такое от меня, сразу разозлится»
сегодня, 07:58
Ко всем новостям
Последние новости
В Берлине прошла церемония в честь новых членов Зала славы ФИБА, среди них Дирк Новицки, Хидо Тюркоглу и Сью Берд
1 минуту назад
«Париж» сделал предложение форварду Маозинье Перейре из «Манисы»
сегодня, 09:17
Чемпионат Греции. «Перистери» примет «Арис»
сегодня, 07:40
«Хьюстон» без Дюрэнта, «Миннесота» против Йокича – к чему присмотреться на старте плей-офф на Западе?
вчера, 21:36ВидеоСпортс"
«Дубай» претендует на Джейлена Хорда из «Маккаби»
вчера, 20:29
Адриатическая лига. «Дубай» разгромил «Босна Роял»
вчера, 20:20
«Новый Орлеан» уволил менеджера по экипировке, работавшего в клубе с 1988 года
вчера, 20:14
«Валенсия» хочет продлить контракт с Кэмероном Тейлором на фоне интереса «Олимпиакоса» и «Хапоэля»
вчера, 18:19
Состоялась жеребьевка женского чемпионата мира-2026
вчера, 17:15Фото
Евгений Богачев о подписании Михаила Кулагина: «Надо делать упор на российские кадры. С иностранцами в этом сезоне не везет»
вчера, 16:56
Рекомендуем