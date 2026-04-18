  • «Он был наставником, дядькой, папой». Заслуженный тренер России Виктор Семенов ушел из жизни в возрасте 73 лет
Умер заслуженный тренер Виктор Семенов.

Заслуженный тренер России Виктор Семенов ушел из жизни в возрасте 73 лет. Об этом сообщили в РФБ.

Семенов руководил СДЮСШОР «Купчинский олимп» в Санкт-Петербурге, в котором работал с 1983 года, а также входил в исполком РФБ.

«Хочется выразить соболезнования семье Виктора Ивановича. Для нас он был наставником, дядькой, папой, и это все в одном лице. Виктор Иванович был первым человеком, кто встретил меня в спортивной школе, когда меня только туда зачислили. Хоть он и не был тренером, но все равно был опытным, мудрым человеком, фигурой, главой школы.

Конечно же, вспоминаю с огромной любовью и теплотой все время, проведенное в спортивном лагере, где он был культовой фигурой для всех. Был мотором, который заставлял всех вокруг двигаться, начиная от бытовых вопросов, решения каких‑то конфликтов, проблем, кризисов, заканчивая вовлечением нас, детей, в различные активности, воспитание. Все эти моменты до сих пор стоят у меня перед глазами.

Время, к сожалению, летит неумолимо. Виктор Иванович своей энергией умел сподвигнуть к решению баскетбольных проблем. Когда я увидел его в числе людей, которые вошли в исполком РФБ, то был крайне счастлив, потому что он отдал 40 лет своей жизни баскетболу именно со стороны спортивной школы, где воспитал огромное количество ребят.

Будем вспоминать Виктора Ивановича добрым словом и держать его образ в сердцах», – высказался президент РФБ Андрей Кириленко.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Матч ТВ»
