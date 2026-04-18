Адам Сильвер: «Все говорит о том, что Леброн Джеймс собирается играть в следующем сезоне»

Адам Сильвер не ожидает завершения карьеры Леброна Джеймса.

Адам Сильвер : «Хочу, чтобы Леброн играл так долго, как захочет. Он не только 41-летний игрок с самым большим количеством очков и кучей других рекордов. Он продолжает выступать на невероятно высоком уровне. Не просто выходит на площадку.

Я не разговаривал с ним с момента завершения «регулярки», но все указывает на то, что он планирует играть в следующем сезоне. Ничего иного он не упоминал.

Еще раз, он не просто держится до конца, как это бывает. А показывает высочайший уровень».

Ведущий : «Делает то, чего 41-летние не могут».

Адам Сильвер : «Делает то, чего не могут 25-летние!»