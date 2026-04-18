Канада (11), Франция (9) и Германия (7) лидируют по количеству представителей среди иностранцев (68) в плей-офф НБА
В матчах на вылет примут участие игроки из 30 стран.
Лидеры по количеству представителей:
Канада – 11
Франция – 9
Германия – 7
Австралия – 5
Багамские острова – 3
Великобритания – 3
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA Communications
3 комментария
К следующей Олимпиаде у Французев бодрый состав можно собрать, интересно будет посмотреть дадут ли бой хозяевам
Вся надежда на Витька, остальные французы так себе.
Ну Сарр тоже прогрессирует, пусть и не так быстро
