Защитник Иммануэл Куикли пропустит первый матч плей-офф против «Кливленда»

Иммануэл Куикли не успел восстановиться к плей-офф.

Разыгрывающий «Рэпторс» Иммануэл Куикли набирал 16,4 очка, 5,9 передачи и 4 подбора за 31,9 минуты в среднем в нынешнем чемпионате.

«Торонто» начнет плей-офф серией с «Кавальерс». Куикли не сможет помочь команде в первом матче по словам главного тренера Дарко Раяковича.

У защитника небольшое растяжение задней поверхности бедра.