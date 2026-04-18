Защитник Иммануэл Куикли пропустит первый матч плей-офф против «Кливленда»
Иммануэл Куикли не успел восстановиться к плей-офф.
Разыгрывающий «Рэпторс» Иммануэл Куикли набирал 16,4 очка, 5,9 передачи и 4 подбора за 31,9 минуты в среднем в нынешнем чемпионате.
«Торонто» начнет плей-офф серией с «Кавальерс». Куикли не сможет помочь команде в первом матче по словам главного тренера Дарко Раяковича.
У защитника небольшое растяжение задней поверхности бедра.
Кто станет чемпионом НБА?10732 голоса
Оклахома
Бостон
Денвер
Сан-Антонио
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джамала Коллиера
