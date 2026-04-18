Неэмиаш Кета: «Совершенно другой игрок по сравнению с началом сезона»
Неэмиаш Кета прокомментировал свой путь в текущем чемпионате.
Португальский центровой «Бостона» Неэмиаш Кета отыграл 75 матчей в нынешнем сезоне в стартовом составе, набирая 10,2 очка, 8,4 подбора и 1,3 блок-шота в среднем.
«Селтикс» начали «регулярку» проигрышем «Филадельфии» в матче открытия (116:117), а теперь встретятся с «Сиксерс» в первом раунде плей-офф. Бигмен рассказал о своем прогрессе по сезону.
«Очень сильно изменился. Чувствую, что сделал следующий шаг в нескольких аспектах игры. В принятии решений, борьбе за отскоки, движении мяча, завершении атак из-под кольца, во всем.
Совершенно другой игрок по сравнению с началом сезона. Хочу оставаться этой новой версией себя», – заключил Кета на пресс-конференции.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джастина Терпина
И этого славного парня перед началом прошлого Евробасета на спорте называли "какой-то Куетой". И он принял это близко к сердцу.
Вырос стал центром стартовой пятёрки НБА поглядим удержится ли на таком уровне
