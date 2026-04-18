Саша Везенков стал лучшим бомбардиром Евролиги сезона-2025/26

Форвард «Олимпиакоса» Саша Везенков второй раз выиграл трофей имени Альфонсо Форда лучшему «скореру» сезона Евролиги.

Это уже удавалось ему в сезоне-2022/23.

Везенков завершил «регулярку» с показателем в 19,4 очка в среднем. Он опередил разыгрывающего «Панатинаикоса» Кендрика Нанна (19), взявшего награду в прошлом году, и защитника «Парижа» Надира Ифи (18,9).

Везенков стал четвертым баскетболистом в истории Евролиги с несколькими подобными трофеями. По две награды у Кита Лэнгфорда и Алексея Шведа. Лидирует Игор Ракочевич с тремя.