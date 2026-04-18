Саша Везенков стал лучшим бомбардиром Евролиги сезона-2025/26

Саша Везенков взял второй трофей самого результативного игрока Евролиги.

Форвард «Олимпиакоса» Саша Везенков второй раз выиграл трофей имени Альфонсо Форда лучшему «скореру» сезона Евролиги.

Это уже удавалось ему в сезоне-2022/23.

Везенков завершил «регулярку» с показателем в 19,4 очка в среднем. Он опередил разыгрывающего «Панатинаикоса» Кендрика Нанна (19), взявшего награду в прошлом году, и защитника «Парижа» Надира Ифи (18,9).

Везенков стал четвертым баскетболистом в истории Евролиги с несколькими подобными трофеями. По две награды у Кита Лэнгфорда и Алексея Шведа. Лидирует Игор Ракочевич с тремя.

Кто станет чемпионом НБА?10732 голоса
ОклахомаОклахома-Сити
БостонБостон
ДенверДенвер
Сан-АнтониоСан-Антонио
Кто-то другойЛейкерс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Евролиги»
Кто знает почему в НБА у него не получилось? Есть размышления?
уровень разный) в европе звезды это 3 юнит в НБА, как тот же Ларкин
просто не в ту команду попал .
Вот она - разница между НБА и Европой.
