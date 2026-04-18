Мозес Райт («Жальгирис») сделал 18 подборов и стал MVP 38-го тура Евролиги

Евролига назвала MVP 38-х матчей турнира.

Самым ценным игроком заключительного 38-го тура Евролиги стал центровой Мозес Райт из «Жальгириса». Литовский клуб одержал победу над «Парижем» (85:79) и пробился в плей-офф с 5-го места.

Райт установил личный рекорд по подборам (18) и подборам в нападении (7). 18 подборов – повторение рекорда сезона для Евролиги.

На его счету также 16 очков (6 из 7 двухочковых, 4 из 6 штрафных), 2 передачи, 3 перехвата и 3 блок-шота.

Это вторая подобная награда для Райта и 4-я в сезоне для игроков «Жальгириса». Другие две на счету Сильвена Франсиско.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Евролиги»
Материалы по теме
Евролига. Заключительный тур. «Жальгирис» справился с «Парижем» и вышел в плей-офф, «Панатинаикос» разгромил «Анадолу Эфес» и другие результаты
17 апреля, 20:08
Жальгирис – Париж: смотреть онлайн прямую трансляцию матча, 17 апреля 2026
17 апреля, 15:30Пользовательская новость
Чима Монеке: «Сильвен Франсиско перейдет в НБА этим летом – уверен в этом на 99%»
16 апреля, 16:45
Рекомендуем
Главные новости
Жан Монтеро получил награду «Восходящая звезда» Евролиги-2025/26
10 минут назадФото
28-летний Джейсон Тейтум обошел Реджи Миллера и Клайда Дрекслера по очкам в плей-офф
22 минуты назад
Люк Кеннард: «Мы поняли, что это все, что у нас есть, и стали помогать друг другу выйти на новый уровень»
44 минуты назад
Коди Миллер-Макинтайр перейдет в «Олимпиакос», стороны завершают оформление трехлетнего контракта
сегодня, 08:59
Кармело Энтони о дерзости Джейдена Макдэниэлса в адрес «Наггетс»: «Это взрослый разговор, война. Но если не возьмут 3-ю игру, эхо обойдет весь мир»
сегодня, 08:52
Док Риверс об уходе из «Бакс»: «Надо было сказать игрокам. Но камера постоянно была направлена на меня»
сегодня, 08:35
Джей Джей Редик: «Все только началось, Дюрэнт может забрать контроль над серией»
сегодня, 08:18
Джей Джей Редик об отсутствии Дончича в списке претендентов на MVP: «Не хватило медийного ажиотажа»
сегодня, 08:12
«Такой уж Билли человек, всегда ставит «Буллз» первыми». Джерри Рейнсдорф прокомментировал уход Донована
сегодня, 07:59
Леброн Джеймс об «удовлетворении» после неудачной игры Дюрэнта: «Нет ничего такого. Если он прочтет такое от меня, сразу разозлится»
сегодня, 07:58
Ко всем новостям
Последние новости
«Париж» сделал предложение форварду Маозинье Перейре из «Манисы»
сегодня, 09:17
Чемпионат Греции. «Перистери» примет «Арис»
сегодня, 07:40
«Хьюстон» без Дюрэнта, «Миннесота» против Йокича – к чему присмотреться на старте плей-офф на Западе?
вчера, 21:36ВидеоСпортс"
«Дубай» претендует на Джейлена Хорда из «Маккаби»
вчера, 20:29
Адриатическая лига. «Дубай» разгромил «Босна Роял»
вчера, 20:20
«Новый Орлеан» уволил менеджера по экипировке, работавшего в клубе с 1988 года
вчера, 20:14
«Валенсия» хочет продлить контракт с Кэмероном Тейлором на фоне интереса «Олимпиакоса» и «Хапоэля»
вчера, 18:19
Состоялась жеребьевка женского чемпионата мира-2026
вчера, 17:15Фото
Евгений Богачев о подписании Михаила Кулагина: «Надо делать упор на российские кадры. С иностранцами в этом сезоне не везет»
вчера, 16:56
«Фенербахче» договорился о переходе Трента Форреста и Игнаса Саргюнаса
вчера, 16:03
Рекомендуем