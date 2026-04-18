Мозес Райт («Жальгирис») сделал 18 подборов и стал MVP 38-го тура Евролиги
Евролига назвала MVP 38-х матчей турнира.
Самым ценным игроком заключительного 38-го тура Евролиги стал центровой Мозес Райт из «Жальгириса». Литовский клуб одержал победу над «Парижем» (85:79) и пробился в плей-офф с 5-го места.
Райт установил личный рекорд по подборам (18) и подборам в нападении (7). 18 подборов – повторение рекорда сезона для Евролиги.
На его счету также 16 очков (6 из 7 двухочковых, 4 из 6 штрафных), 2 передачи, 3 перехвата и 3 блок-шота.
Это вторая подобная награда для Райта и 4-я в сезоне для игроков «Жальгириса». Другие две на счету Сильвена Франсиско.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Евролиги»
