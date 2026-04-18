«Болен баскетболом». Илья Поротников из «Зенита-М» стал MVP Единой молодежной лиги ВТБ

Илья Поротников признан самым ценным игроком молодежной Лиги ВТБ.

Единая молодежная лига ВТБ назвала MVP сезона-2025/26. Им стал защитник «Зенита-М» Александр Поротников.

18-летний баскетболист набирал 15,9 очка, 4,1 подбора 5 передач и 2 перехвата при 43,6% из-за дуги в среднем за матч.

«Свое выступление оцениваю на «хорошо». Из-за травмы, как и в прошлом сезоне, пропустил больше месяца и ощущаю небольшой недостаток игр. Но в плей-офф, думаю, точно удовлетворю свое желание играть до конца. По сезону игра не сильно менялась. После травмы более усердно работал над травмированной бросковой рукой и заметно увеличил процент точности трехочковых бросков, особенно в движении. И хоть небольшой дискомфорт все еще есть, мне это не сильно мешает.

Я точно болен баскетболом и не могу сидеть без дела. И во время восстановления анализировал для себя, что останется не так много времени и нужно выкладываться на все 100%. Конечно, очень соскучился по игре, что давало больший заряд», – рассказал Поротников.