Велимир Перасович: «Рейнольдс, Захаров и Беленицкий продемонстрировали сумасшедший характер»

Велимир Перасович прокомментировал победу в Красноярске.

УНИКС справился с «Енисеем » в гостях – 92:86.

Центровой Джален Рейнольдс первым в Лиге ВТБ добрался до отметки в 1000 точных двухочковых бросков. Бигмен обновил личный рекорд результативности в сезоне, в его активе 31 очко, 10 подборов, 6 передач и 2 перехвата.

«Мы очень плохо начали – без нужной энергии и настроя. Но со второй четверти нашли свою игру и стали лучше действовать в нападении.

Отдельно хочу отметить Рейнольдса, Захарова и Беленицкого, которые продемонстрировали сумасшедший характер. Несмотря на то что мы не создали большого очкового отрыва, мы контролировали ход игры, и я не сомневался в успешном для нас исходе, когда начали делать то, о чем говорили», – заключил главный тренер Велимир Перасович .