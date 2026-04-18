Велимир Перасович: «Рейнольдс, Захаров и Беленицкий продемонстрировали сумасшедший характер»
Велимир Перасович прокомментировал победу в Красноярске.
УНИКС справился с «Енисеем» в гостях – 92:86.
Центровой Джален Рейнольдс первым в Лиге ВТБ добрался до отметки в 1000 точных двухочковых бросков. Бигмен обновил личный рекорд результативности в сезоне, в его активе 31 очко, 10 подборов, 6 передач и 2 перехвата.
«Мы очень плохо начали – без нужной энергии и настроя. Но со второй четверти нашли свою игру и стали лучше действовать в нападении.
Отдельно хочу отметить Рейнольдса, Захарова и Беленицкого, которые продемонстрировали сумасшедший характер. Несмотря на то что мы не создали большого очкового отрыва, мы контролировали ход игры, и я не сомневался в успешном для нас исходе, когда начали делать то, о чем говорили», – заключил главный тренер Велимир Перасович.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
Этой весной Захаровы "зажигают", что казанский, что пермский
