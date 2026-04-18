Велимир Перасович: «Рейнольдс, Захаров и Беленицкий продемонстрировали сумасшедший характер»

Велимир Перасович прокомментировал победу в Красноярске.

УНИКС справился с «Енисеем» в гостях – 92:86.

Центровой Джален Рейнольдс первым в Лиге ВТБ добрался до отметки в 1000 точных двухочковых бросков. Бигмен обновил личный рекорд результативности в сезоне, в его активе 31 очко, 10 подборов, 6 передач и 2 перехвата.

«Мы очень плохо начали – без нужной энергии и настроя. Но со второй четверти нашли свою игру и стали лучше действовать в нападении.

Отдельно хочу отметить Рейнольдса, Захарова и Беленицкого, которые продемонстрировали сумасшедший характер. Несмотря на то что мы не создали большого очкового отрыва, мы контролировали ход игры, и я не сомневался в успешном для нас исходе, когда начали делать то, о чем говорили», – заключил главный тренер Велимир Перасович.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
Денис Захаров
Михаил Беленицкий
Джален Рейнольдс
Велимир Перасович
Этой весной Захаровы "зажигают", что казанский, что пермский
Материалы по теме
Йовица Арсич о неудаче в игре с УНИКСом: «Хорошо действовали в обороне, но щит оставался за соперником»
18 апреля, 14:27
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» обыграл «Бетсити Парму», 31 очко и 10 подборов Джалена Рейнольдса помогли УНИКСу справиться с «Енисеем»
18 апреля, 14:10
Енисей – УНИКС: смотреть онлайн прямую трансляцию матча, 18 апреля 2026
18 апреля, 07:30Пользовательская новость
Жан Монтеро получил награду «Восходящая звезда» Евролиги-2025/26
10 минут назадФото
28-летний Джейсон Тейтум обошел Реджи Миллера и Клайда Дрекслера по очкам в плей-офф
22 минуты назад
Люк Кеннард: «Мы поняли, что это все, что у нас есть, и стали помогать друг другу выйти на новый уровень»
44 минуты назад
Коди Миллер-Макинтайр перейдет в «Олимпиакос», стороны завершают оформление трехлетнего контракта
сегодня, 08:59
Кармело Энтони о дерзости Джейдена Макдэниэлса в адрес «Наггетс»: «Это взрослый разговор, война. Но если не возьмут 3-ю игру, эхо обойдет весь мир»
сегодня, 08:52
Док Риверс об уходе из «Бакс»: «Надо было сказать игрокам. Но камера постоянно была направлена на меня»
сегодня, 08:35
Джей Джей Редик: «Все только началось, Дюрэнт может забрать контроль над серией»
сегодня, 08:18
Джей Джей Редик об отсутствии Дончича в списке претендентов на MVP: «Не хватило медийного ажиотажа»
сегодня, 08:12
«Такой уж Билли человек, всегда ставит «Буллз» первыми». Джерри Рейнсдорф прокомментировал уход Донована
сегодня, 07:59
Леброн Джеймс об «удовлетворении» после неудачной игры Дюрэнта: «Нет ничего такого. Если он прочтет такое от меня, сразу разозлится»
сегодня, 07:58
«Париж» сделал предложение форварду Маозинье Перейре из «Манисы»
сегодня, 09:17
Чемпионат Греции. «Перистери» примет «Арис»
сегодня, 07:40
«Хьюстон» без Дюрэнта, «Миннесота» против Йокича – к чему присмотреться на старте плей-офф на Западе?
вчера, 21:36ВидеоСпортс"
«Дубай» претендует на Джейлена Хорда из «Маккаби»
вчера, 20:29
Адриатическая лига. «Дубай» разгромил «Босна Роял»
вчера, 20:20
«Новый Орлеан» уволил менеджера по экипировке, работавшего в клубе с 1988 года
вчера, 20:14
«Валенсия» хочет продлить контракт с Кэмероном Тейлором на фоне интереса «Олимпиакоса» и «Хапоэля»
вчера, 18:19
Состоялась жеребьевка женского чемпионата мира-2026
вчера, 17:15Фото
Евгений Богачев о подписании Михаила Кулагина: «Надо делать упор на российские кадры. С иностранцами в этом сезоне не везет»
вчера, 16:56
«Фенербахче» договорился о переходе Трента Форреста и Игнаса Саргюнаса
вчера, 16:03
