  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
0

Йовица Арсич о неудаче в игре с УНИКСом: «Хорошо действовали в обороне, но щит оставался за соперником»

Йовица Арсич описал поражение от УНИКСа.

«Енисей» уступил УНИКСу на своей арене – 86:92. Хозяева боролись за победу до самого конца, отставая на одно владение за минуту до конца встречи.

«Сегодня они показали свое качество и доказали, что на данный момент сильнее.

Мы проиграли, потому что не смогли контролировать подбор. Во второй половине хорошо действовали в обороне, но щит по-прежнему оставался за соперником. Это позволило им набрать много очков второго шанса, что в итоге и решило исход встречи», – рассудил главный тренер Йовица Арсич.

«Игра была очень зажигательной. Мы боролись до самого конца. Против такой команды надо учитывать все детали, не допускать ошибок. Они использовали наши огрехи.

Высокая, габаритная команда. Знали, что нужно забирать отскоки и использовать размены в защите, чтобы добиться выгодных противостояний. Горжусь командой, мы сражались, нам удались важные розыгрыши, попадания. Не смогли сдержать их нападение в концовке», – поделился защитник Мэтт Коулмэн.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Енисея»
logoУНИКС
Йовица Арсич
Мэтт Коулмэн
logoЕнисей
logoЕдиная лига ВТБ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
