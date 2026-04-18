  Обозреватель Энди Бэйли: «Судьи по-разному оценивают эпизоды со Стефом Карри и Шэем Гилджес-Александером»
Обозреватель Энди Бэйли: «Судьи по-разному оценивают эпизоды со Стефом Карри и Шэем Гилджес-Александером»

Энди Бэйли поделился сомнениями в нейтральности судейского корпуса НБА.

«Голден Стэйт» выбыл из плей-ин после проигрыша «Финиксу». Разыгрывающий Стеф Карри получил право на 6 штрафных бросков. В среднем он 5,1 раза встает на линию в нынешнем сезоне.

Обозреватель Bleacher Report Энди Бэйли не понимает разницу в оценке опеки двух из наиболее опасных в нападении разыгрывающих лиги.

«Невозможно наблюдать игры обеих команд («Голден Стэйт» и «Оклахомы») и считать, что судьи оценивают эпизоды со Стефом Карри и Шэем Гилджес-Александером одинаково.

У меня нет теорий, почему так происходит. Возможно, один из них настойчивее «продает» эти нарушения судьям. Но любой, кто говорит, что решения равноценны, или врет или альтернативно воспринимает реальность», – рассудил журналист из Денвера в соцсетях.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети обозревателя Энди Бэйли
Суди они сегодня игру против Карри, как судят против ШГА - Финикс бы доигрывал вторую половину всемером, а последнюю четверть впятером.
Если Карри не дали с ноги или с локтя - нет фола.
да что там шей, даже остин ривз набирает больше штрафных)
Пожалуй это единственная суперзвезда современности, кто больше прочих недополучил фолов за карьеру. Никогда не понимал этого. Особенно на контрасте с игроками, которые буквально купаются в фолах. Возможно он просто плохо их продаёт. В любом случае, это не правильно.
Абсолютной объективности не существует но надо хотя бы постараться
это давно уже так! до ШГА, так же было и с бородой, каждый чих свистели
Оруэлл называл это двоемыслием. Особенно развито оно у судей, комментаторов и экспертов НБА, только они могут рассказывать про элитный футворк, глядя повтор момента, в котором игрок три-четыре раза не может удержать свою опорную ногу.
