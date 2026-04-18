Обозреватель Энди Бэйли: «Судьи по-разному оценивают эпизоды со Стефом Карри и Шэем Гилджес-Александером»

Энди Бэйли поделился сомнениями в нейтральности судейского корпуса НБА.

«Голден Стэйт» выбыл из плей-ин после проигрыша «Финиксу». Разыгрывающий Стеф Карри получил право на 6 штрафных бросков. В среднем он 5,1 раза встает на линию в нынешнем сезоне.

Обозреватель Bleacher Report Энди Бэйли не понимает разницу в оценке опеки двух из наиболее опасных в нападении разыгрывающих лиги.

«Невозможно наблюдать игры обеих команд («Голден Стэйт» и «Оклахомы») и считать, что судьи оценивают эпизоды со Стефом Карри и Шэем Гилджес-Александером одинаково.

У меня нет теорий, почему так происходит. Возможно, один из них настойчивее «продает» эти нарушения судьям. Но любой, кто говорит, что решения равноценны, или врет или альтернативно воспринимает реальность», – рассудил журналист из Денвера в соцсетях.