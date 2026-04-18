Фред Ванвлит: «Большинство генменджеров сидят и смотрят, что ты делаешь не так, чтобы выкатить список на переговорах по контракту. Масаи Уджири говорил, что ему от тебя нужно»

Фред Ванвлит описал управленческий стиль Масаи Уджири.

Разыгрывающий Фред Ванвлит раскрылся во время игры за «Торонто ». Защитник рассказал о сотрудничестве с Масаи Уджири , управлявшим организацией в то время.

«Он был хорош. Жесткий, чертовски серьезный. Никакой чепухи. Но он никогда не врал, всегда говорил прямо и мотивировал тебя.

После второго сезона я травмировал плечо в плей-офф. Думаю, ему показалось, что я притворяюсь, пытаюсь выбить себе денег. Он отвел меня в сторону и сказал прямо: «Слушай, я никогда не зажимаю денег для одного из нас. Это не мои деньги. Ты получишь все, на что заработал. Но должен сделать все, что нам от тебя нужно. Единственного, кому я не заплатил, я обменял туда, куда он хотел».

Он всегда ставил новые задачи. Потому что иногда расслабляешься, чувствуешь, что у тебя все хорошо. Но он всегда пояснял, что не раскошелится, пока ты не сделаешь этого и этого. В то время меня это раздражало. Но потом я оценил такой подход.

Потому что большинство генменеджеров сидят тихо и смотрят, что ты делаешь не так, чтобы выкатить список на переговорах по контракту. Уджири помогал, говорил конкретно, что надо сделать.

Так что я его очень уважал, с ним все было всерьез», – заключил Ванвлит.