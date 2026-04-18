Девин Букер об инциденте с Дрэймондом Грином: «В детстве тоже бесился, когда старший брат обыгрывал меня в NBA Live»

Девин Букер не был удивлен поведением Дрэймонда Грина.

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин эмоционально повел себя в концовке проигранного матча плей-ин против «Финикса». Перепалка с защитником «Санз» Девином Букером привела к удалению обоих.

«Я уже бывал в подобных ситуациях, все понимаю.

Мой старший брат обыгрывал меня в NBA Live в детстве. И я бесился из-за этого. Грин любит спорт, очень азартный. Обожает такую атмосферу», – обрисовал свой взгляд на инцидент Букер.

Кто станет чемпионом НБА?5628 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
БостонБостон
ДенверДенвер
Сан-АнтониоСан-Антонио
Кто-то другойЛейкерс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Интервью Девина Букера, соцсети CantGuardBook
7 комментариев
это букер типа старший брат?))
нет конечно, он Батя, а не брат Дрейю.... Старшой Дрея это Джейлен Грин, сегодня прям нащелкал ГСВ по носу. Нормальные семейные отношения.
Грин 36 летний ребенок?
хуже
Просто слабоумный
Материалы по теме
Дрэймонд Грин: «Завершать карьеру не собираюсь. Надеюсь, что сделал достаточно, чтобы остаться здесь»
вчера, 12:32
«Люблю вас до смерти, парни». Стив Керр эмоционально попрощался с Грином и Карри
вчера, 09:13
НБА. Плей-ин. 36 очков Джейлена Грина помогли «Финиксу» выбить «Голден Стэйт», «Орландо» разгромил «Шарлотт» с рекордной разницей «+31»
вчера, 06:56
Рекомендуем
Главные новости
Чарльз Ли: «Мы остановились в шаге от плей-офф. Это должно немного задеть и мотивировать»
2 минуты назад
«Окла», «Сан-Антонио» или может «Бостон» ? Выбирайте вашего фаворита плей-офф НБА с эксклюзивными бонусами от Спортса’’
13 минут назад
Джоэл Эмбиид еще не приступил к тренировкам и, скорее всего, пропустит серию против «Бостона»
43 минуты назад
Шакил О’Нил: «Оклахома» выиграет титул, если не встретится с «Сан-Антонио»
59 минут назад
НБА. Первый раунд плей-офф. «Бостон» играет с «Филадельфией», «Оклахома» примет «Финикс» и другие первые матчи серий
сегодня, 17:12Live
Джейсон Тейтум: «Было много неопределенности. Теперь я просто счастлив выйти в плей-офф»
сегодня, 16:56
Единая лига ВТБ. 27 очков Тримбла и его бросок на последних секундах помогли ЦСКА в овертайме обыграть «Парму»
сегодня, 16:27
Дрэймонд Грин: «В этом году я несколько раз думал уйти, но Керр находил слова, чтобы разжечь во мне огонь»
сегодня, 16:20
Чарльз Баркли: «У «Рокетс» серьезные проблемы. «Лейкерс» поверили, что могут выиграть эту серию»
сегодня, 15:58
Вембаньяма о дебютном матче в плей-офф: «Это то, о чем мы мечтаем с детства. Я полностью готов»
сегодня, 15:21
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Партизан» принимает «Црвену Звезду», «Клуж» крупно проиграл «Будучности» и другие матчи
30 минут назадLive
Армони Брукс: «Хотел бы остаться в «Милане», но посмотрим, что будет»
сегодня, 16:40
Чемпионат Италии. «Дертона» проиграла «Виртусу», «Милан» разгромил «Наполи» и другие матчи
сегодня, 16:22Live
ACB. «Реал» примет «Тенерифе», «Жирона» принимает «Валенсию» и другие матчи
сегодня, 16:03Live
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» разобрался с «Арисом», «Паниониос» проиграл АЕКу
сегодня, 15:46
Чемпионат Франции. «Монако» примет «Виллербан», «Шоле» встречается с «Парижем»
сегодня, 15:43Live
Лоран Скьярра о Тони Паркере: «Может, он заскучал, будучи очень активным человеком? Работа тренера – сумасшедшее дело»
сегодня, 15:40
Чемпионат Турции. 31 очко Маркиза Рида не спасло «Трабзонспор» от поражения в матче с «Фенербахче», «Петким Спор» встречается с «Манисой»
сегодня, 15:07Live
Евролига. Женщины. Финал. «Галатасарай» встретится с «Фенербахче»
сегодня, 15:03Live
Владелец «Виртуса» Массимо Дзанетти готов рассмотреть предложения по продаже клуба
сегодня, 14:39
Рекомендуем