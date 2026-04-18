Девин Букер об инциденте с Дрэймондом Грином: «В детстве тоже бесился, когда старший брат обыгрывал меня в NBA Live»

Девин Букер не был удивлен поведением Дрэймонда Грина.

Форвард «Голден Стэйт » Дрэймонд Грин эмоционально повел себя в концовке проигранного матча плей-ин против «Финикса ». Перепалка с защитником «Санз» Девином Букером привела к удалению обоих.

«Я уже бывал в подобных ситуациях, все понимаю.

Мой старший брат обыгрывал меня в NBA Live в детстве. И я бесился из-за этого. Грин любит спорт, очень азартный. Обожает такую атмосферу», – обрисовал свой взгляд на инцидент Букер.