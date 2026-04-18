Девин Букер об инциденте с Дрэймондом Грином: «В детстве тоже бесился, когда старший брат обыгрывал меня в NBA Live»
Девин Букер не был удивлен поведением Дрэймонда Грина.
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин эмоционально повел себя в концовке проигранного матча плей-ин против «Финикса». Перепалка с защитником «Санз» Девином Букером привела к удалению обоих.
«Я уже бывал в подобных ситуациях, все понимаю.
Мой старший брат обыгрывал меня в NBA Live в детстве. И я бесился из-за этого. Грин любит спорт, очень азартный. Обожает такую атмосферу», – обрисовал свой взгляд на инцидент Букер.
это букер типа старший брат?))
нет конечно, он Батя, а не брат Дрейю.... Старшой Дрея это Джейлен Грин, сегодня прям нащелкал ГСВ по носу. Нормальные семейные отношения.
Грин 36 летний ребенок?
хуже
Просто слабоумный
