Ламело Болл: «Мы разыгрывали разные схемы, а мне надо было просто забрать мяч в свои руки с самого начала»
Ламело Болл сделал выводы из поражения от «Орландо».
Ламело Болл набрал 21 из 23 очков в третьей четверти проигранного матча плей-ин против «Орландо». Разыгрывающий прокомментировал свой рывок после перерыва.
«Было уже слишком поздно. Мне надо было действовать так с самого начала. Но мы разыгрывали разные схемы, получали от соперника.
А мне надо было просто с самого начала забрать мяч в свои руки», – заключил защитник.
Болл реализовал 7 из 17 бросков с игры и 3 из 8 трехочковых и отдал 5 передач при 3 потерях.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети BrickCenter
- Господи, да заткнись ты уже!
Интересно, что предпримет фронт-офис Шарлотт, будут ли они думать о обмене Болла ? Там до сезона 28/29 по 40+ зарплаты.
мистер Фрост, выходи) не считаешь ли ты, что Ламело пора менять?
От него буквально в городе в ужасе. Это прямо типичный образец асоциала.