Ламело Болл: «Мы разыгрывали разные схемы, а мне надо было просто забрать мяч в свои руки с самого начала»

Ламело Болл сделал выводы из поражения от «Орландо».

Ламело Болл набрал 21 из 23 очков в третьей четверти проигранного матча плей-ин против «Орландо ». Разыгрывающий прокомментировал свой рывок после перерыва.

«Было уже слишком поздно. Мне надо было действовать так с самого начала. Но мы разыгрывали разные схемы, получали от соперника.

А мне надо было просто с самого начала забрать мяч в свои руки», – заключил защитник.

Болл реализовал 7 из 17 бросков с игры и 3 из 8 трехочковых и отдал 5 передач при 3 потерях.