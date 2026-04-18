  • Ламело Болл: «Мы разыгрывали разные схемы, а мне надо было просто забрать мяч в свои руки с самого начала»
Ламело Болл: «Мы разыгрывали разные схемы, а мне надо было просто забрать мяч в свои руки с самого начала»

Ламело Болл сделал выводы из поражения от «Орландо».

Ламело Болл набрал 21 из 23 очков в третьей четверти проигранного матча плей-ин против «Орландо». Разыгрывающий прокомментировал свой рывок после перерыва.

«Было уже слишком поздно. Мне надо было действовать так с самого начала. Но мы разыгрывали разные схемы, получали от соперника.

А мне надо было просто с самого начала забрать мяч в свои руки», – заключил защитник.

Болл реализовал 7 из 17 бросков с игры и 3 из 8 трехочковых и отдал 5 передач при 3 потерях.

15 комментариев
С самооценкой у него проблем нет.
Судя по последним событиям и высказыванием, там дело не в самооценке, а в слабоумии и отваге
разве?
Этот тик-ток баскетбол не играбелен в серьезных матчах. С Майами повезло, что Бэма вырубили, а с Орландо не вышло. Ниппелю нужно кроме пуляния что-то еще уметь. Брать за основу модель игры Бейна например
Все болельщики Шарлотт такие :
- Господи, да заткнись ты уже!

Интересно, что предпримет фронт-офис Шарлотт, будут ли они думать о обмене Болла ? Там до сезона 28/29 по 40+ зарплаты.
Как по мне сейчас его не на кого менять, также можно получить какое-то бревно. Во второй части сезона он гармонично смотрелся в этой команде, опыта решающих игр маловато, в принципе есть еще куда расти и есть где добавлять. Вопрос только, а нужно ли.
У всех память как у мышки. То как он играл весь сезон, все его хвалили и отметили прогресс, а как провалил одну игру так на обмен. А на кого ????
нифигасебе булыжник в огород главного тренера
мистер Фрост, выходи) не считаешь ли ты, что Ламело пора менять?
Шарлотт просто ошалел, от того что может быть в плей-офф если плей-инн такой. Пусть работают. Пример Детройта перед глазами. Остальное пока рано)
Ламело Болл - это Винисиус от баскетбола. Когда неоспоримый талант перекрывается абсолютно мерзким поведением и образом мышления как на паркете, так и за его пределами.
Что вот ты гонишь. К Ламело никогда не было вопросов за пределами площадки, все о нем хорошо отзываются, и на площадке он не был грязным никогда, случай с Бэмом недоразумение , я верю что это не было умышленно
https://sports.yahoo.com/articles/social-media-explodes-claims-nba-233044716.html
От него буквально в городе в ужасе. Это прямо типичный образец асоциала.
