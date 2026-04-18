Диллон Брукс об «Оклахоме»: «В этой команде полно провокаторов фолов»
Брукс считает, что многие игроки «Тандер» провоцируют фолы.
Форвард «Финикса» Диллон Брукс сделал выпад в сторону «Тандер», с которыми «Санс» предстоит встретиться в первом раунде плей-офф.
«В этой команде полно провокаторов фолов. Мы должны будем показывать руки. Я надеюсь, что это будет настоящий плей-офф, без большого количества свистков.
Если мы будем вовремя выходить на клоуз-ауты, правильно меняться в защите, то у нас получится заставить их тратить все время на атаку и отбиваться», – сказал Брукс.
Первый матч серии «Оклахома» – «Финикс» начнется 19 апреля в 22.30 по московскому времени.
Кто станет чемпионом НБА?8758 голосов
Оклахома
Бостон
Денвер
Сан-Антонио
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
5 комментариев
Уверена, что в первом матче ШГА бросит штрафных больше чем все Санс вместе взятые.
Готов поспорить что это не будет соответствовать реальности.
Так и будет
